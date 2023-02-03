Знаменитый Boeing 747 сняли с производства: самолету устроили прощание, которое посетил Траволта (фото)

В последние годы колоссальный коммерческий успех 747-го снизился, ведь были разработаны более экономичные модели самолетов.

Выпуск самолетов Boeing 747 прекращается и из конвейера вышло последнее такое авиасудно, которое приобрела американская грузовая авиакомпания Atlas Air.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Boeing 747 устроил настоящую революцию в сфере гражданской авиации. Его производили в течение 50 лет и этот самолет за его популярность назвали "королевой небес". А теперь лайнеру устроили королевские проводы: его экипаж изобразил в небе огромную корону и цифру 747.

Рабочие простились с самолетом несколькими днями раньше. Тысячи работников компании Boeing 31 января собрались на крупнейшем в мире Эверетском авиационном строительном заводе в штате Вашингтон, где с 1967 года производились 747-е.

Участие в прощальной церемонии приняли конструкторы, которые присоединились к созданию самолета, а также голливудская звезда Джон Траволта, который является энтузиастом авиации и имеет лицензию пилота.

Фото: Associated Press

Знаменитый актер вспомнил, как учился летать на Boeing 747: "Это была самая сложная программа, которую никогда не приходилось осваивать коммерческому пилоту".

Последний Boeing 747 вышел из сборочного цеха 7 декабря. Эта модель самолета была разработана всего за 28 месяцев и первая такая машина была создана в 1970 году для американской компании Pan Am (компании уже не существует). Этот самолет – первый в истории двухфюзеляжный реактивный лайнер.

Однако в последние годы колоссальный коммерческий успех 747-го несколько снизился. Это произошло после того, как сама компания Boeing и ее конкурент Airbus разработали более экономичные, соответственно, более прибыльные самолеты.

Следующая модель компании Boeing 777 Х может появиться на рынке не раньше 2025 года.

Фото: Associated Press

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно о начале работы над возобновлением украинского самолета "Мрия", который был крупнейшим грузовым в мире авиасудом до уничтожения российскими оккупантами. Авиаконструкторы уже размышляют, как восстановить самолет, работают с документацией, чертежами.

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