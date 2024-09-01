Знаменитый "кит-шпион" внезапно скончался у берегов Норвегии.

Морской биолог Себастьян Стренд из Marine Mind сообщил, что кита-белуху, которого норвежцы прозвали Хвальдимиром, нашли мертвым у норвежского порта Рисавика в субботу, 31 августа. Белый кит больше пяти лет жил у берегов Норвегии и стал местной легендой "с темным прошлым".

Об этом пишет NRK.

Впервые кита увидели рыбаки в 2019 году. Белуха был дружелюбен с людьми, а на его теле была закреплена камера GoPro с логотипом российской компании. Из-за такого "снаряжения" белуху сначала называли "русским шпионом", а затем предположили, что он мог жить в каком-то океанариуме и возможно привлекался к пет-терапии, а затем сбежал из неволи.

Прозвище Хвальдимир кит получил от норвежского слова hval (в переводе кит) и имени кремлевского диктатора Владимира Путина. Но после начала полномасштабного вторжения России в Украину местные жители решили, что животное не должно ассоциироваться с военным преступником и стали называть белуху Хвальди.

Пока причина смерти кита неизвестна. Накануне его видели в хорошем состоянии, в полдень 31 августа он активно играл недалеко от берега, нырял и выныривал из воды. А уже через два часа после этого рыбаки увидели тело кита, дрейфующего в воде без признаков жизни.

На теле животного не обнаружили следы травм, поэтому ветеринары проведут вскрытие, чтобы выяснить, что произошло.

С момента появления этого кита у берегов Норвегии за ним внимательно следили местные жители, власти и зоозащитники. Организация One Whale, которая ведет наблюдение за китами, документировала встречи с Хвальди на протяжении всех пяти лет и ежегодно проводила ветеринарные осмотры.

"Он был здоровым молодым китом без признаков болезни. Я очень надеюсь, что его смерть не связана с человеком", — сказала журналистам сотрудница One Whale Регина Кросби Хауг.

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