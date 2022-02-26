Знаменитый небоскреб в Нью-Йорке стал "украинским": фото

Башня Empire State Building засветилась синими и желтыми цветами.

В пятницу, 25 ноября, верхушку самого известного американского небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке подсветили в цветах национального флага Украины. Символично, что именно в этот день США применили санкции в отношении российского президента Путина из-за вторжения России в Украину.

Ответное фото на своей Facebook-странице опубликовал журналист Матвей Ганапольский.

Систему прожекторного освещения этого небоскреба используют для сигнализации о важных событиях в США и всем мире еще с 1960-х годов.

На этот раз поводом для украинских цветов на башне стали как введенные США антироссийские санкции из-за российского вторжения в наше государство, так и обещанная президентом Байденом макрофинансовая помощь Украине на нужды безопасности.

В комментариях напоминают об "украинской" подсветке, которую ранее получили другие известные в мире здания, в частности, Эйфелева башня в Париже и башня Си-Эн Тауэр в Торонто.

Напомним, в Берлине в знак солидарности с Украиной вечером 23 февраля Бранденбургские ворота подсветили цветом флага Украины.

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