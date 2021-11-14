Знаменитый популяризатор здорового питания внезапно скончался в возрасте 45 лет

Британский шеф-повар не пережил сердечный приступ.
Автор кулинарных книг о "самой здоровой пище в мире", популяризировавший правильное питание британец Гурпарит Бейнс умер в возрасте 45 лет от внезапного сердечного приступа.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Автор кулинарных бестселлеров был госпитализирован на этой неделе после сердечного приступа. В больнице в Лондоне он пришел в себя, однако вскоре умер из-за сердечных и почечных осложнений.
Бейнс стал экспертом по здоровому питанию, когда начал стремительно набирать лишний вес. В 2009 году он прославился тем, что создал "самое здоровое блюдо в мире" — курицу с карри и черникой. После этого он написал ряд книг о суперпродуктах.
Первая кулинарная книга "Индийская супер-еда" вышла в свет в 2010 году и сразу стала бестселлером. Кроме того, Бейнс был признан шеф-поваром года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards в 2011 году.
Во время самоизоляции из-за COVID-19 он также создал "самое полезное печенье в мире", которое по питательности является эквивалентом пяти пакетов листовой зелени.
Напомним, ранее внезапно скончалась кулинарка и участница шоу "МастерШеф. Профессионалы" Стелла Клименко. Ей было всего 30 лет.
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