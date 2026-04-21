«Знаю, чем все закончится»: диктатор Путин об окончании войны

Путин в очередной раз пообещал добиться результатов в войне против Украины / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин в очередной раз заявил, что цели так называемой «СВО» будут достигнуты и заверил, что «знает, чем все закончится».

Об этом диктатор сказал на очередном публичном мероприятии.

«Мы знаем, чем все это закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений по этому поводу (по результату войны — ред.), а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Они будут достигнуты», — самоуверенно сказал Путин.

Реклама

Путин также признал, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

Кроме того, диктатор подтвердил, что будет терроризировать жителей украинского приграничья, потому что снова упомянул о так называемой «зоне безопасности» на границе с Украиной.

«Вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы будем и дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», — цинично заявил глава Кремля.

Также диктатор убежден, что в Украине «думают, как им придется оформлять ситуацию с предстоящей победой России».

Реклама

Ранее Financial Times предупредили, что Путин готовит новую фазу войны на востоке Украины и планирует бросить на фронт 20 тысяч российских солдат.