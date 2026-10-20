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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Золото, оружие и наркотики: сын Пригожина расширил империю "Вагнера" в Африке - WSJ

28-летний Павел Пригожин после гибели отца сохранил и расширил уголовный и легальный бизнес ЧИК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике, который приносит более 400 миллионов долларов в год.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Павел Пригожин

Павел Пригожин / © скриншот с видео

После гибели основателя ЧИК «Вагнер» Евгения Пригожина его 28-летний сын Павел Пригожин не только сохранил, но и значительно расширил операции наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Семейный бизнес Пригожиных, объединяющий легальные и уголовные предприятия, дает более 400 миллионов долларов в год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, основываясь в Банге, младший Пригожин и около 500 подчиненных ему наемников захватили контроль над местными золотыми рудниками.

Кроме того, группировка обеспечивает личную безопасность президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры и участвует в боевых действиях против повстанцев.

Кроме добычи ценных металлов, Павел Пригожин унаследовал от отца торговлю оружием, снабжая вооружение повстанческой группировкой в Судане и Ливии.

Павел Пригожин / © The Wall Street Journal

Павел Пригожин / © The Wall Street Journal

Наемники также активно осваивают потребительский и теневой рынки региона: ЧИК «Вагнер» производит и продает местную водку под названием Wa Wa Wa, пиво Africa Ti L’Or, а также контролирует большую часть рынка трамадола — рецептурного опиоидного препарата.

Напомним, 23 августа 2023 г. стало известно, что в РФ разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Российские пропагадистские телеграмм-каналы предполагают, что самолет главаря «Вагнера» сбили российские средства ПВО

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