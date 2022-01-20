"Золотое безумие": команда Навального показала фото дворца Путина с собственным театром и стрип-клубом

Особое внимае привлекает необычная комната без окон, которая официально называется "кальянной". По словам команды Навального, это ничто иное, как "домашний стрип-клуб".

Команда российского оппозиционера Алексея Навального, спустя год после публикации известного расследования о дворце Путина под Геленджиком, опубликовала реальные фото роскошного имения.

Видео опубликовали в Youtube-канале Навального.

По словам авторов, это не просто дом, "а целое королевство стоимостью 100 миллиардов рублей". В прошлом фильме комнаты были представлены только в виде 3D-визуализации. По этому многие высказывали сомнения в подлинности сказаного.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было", — объясняет соратница Навального Мария Певчих.

Большинство фотографий похожие на опубликованные ранее визуализации, различия есть разве что в деталях.

По словам авторов видео, в имении Путина есть читальня — вся в золоте. Спальня Путина — "целая инфраструктура из нескольких помещений": гостинной, самой спальни с кроватью, гардероба и туалета.

"Единственное — мы занизили количество золотых орлов. Здесь они над каждой дверью", — отмечается в видео.

Сегодня мы выложили 479 фото путинского дворца. Я их уже выучил, меня там многое поразило — золото, мрамор, безвкусица, но больше всего — бесконечные гербовые орлы. Они везде — от стрипушника до казино. Не могу больше держать это в себе, хочу показать вам

↓ Орлиный тред ↓ pic.twitter.com/bJqHmTbZP5 — Георгий Албуров (@alburov) January 20, 2022

В доме есть и театр: "Мы представляли это помещение светлым, с бордовыми тканями. Примерно так, как выглядел бы классический театр. Но все оказалось в дереве с позолотой".

Фото из открытых источников

Особое внимае привлекает необычная комната без окон, которая официально называется "кальянной". По словам команды Навального, это ничто иное, как "домашний стрип-клуб". На сцене там есть шест.

И заканчиваем обзор первого этажа полюбившимся всем помещением. «Кальянная», она же стрипушник. Как же тут и без орлов? Исполнительницы танцев на шесте не должны забывать о величии хозяина этого места. Окон тут нет, поэтому орлы висят под двумя утопленными в стену зеркалами pic.twitter.com/zfQDIFUurc — Георгий Албуров (@alburov) January 20, 2022

Также в комнатах размещены: аквадискотека, огромный кабинет с золотыми орлами на меблях, театр, бассейн, потайная комната отдыха, спальни, винный погреб.

"Такое впечатление, что хозяина или дизайнера покусал Людовик XIV. Но Путину такое нравится. Соответсвует выходцу из питерской подворотни. Он такое видел в Эрмитаже, а значит дома такое тоже необходимо", — говорит Певчих.

Отмечается, что дворец был спроектирован с ошибками — не работала вентиляция. В помещениях появилась плесень. Поэтому здание пришлось переделывать.

Расследователи утверждают, что фото им прислали со стройки, но как подтвердить их подленность — не уточняют.