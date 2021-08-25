Золотое строительство: президент Туркменистана заложил в фундамент золотую капсулу с помощью золотой лопаты

Капсула скатилась в фундамент новостройки комплекса "Белая юрта" по золотому желобу.

Во время торжественной церемонии начала строительства нового здания комплекса "Белая юрта" в городе Дашогуз президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил в фундамент золотую капсулу, пользуясь золотой лопатой. Видео с трансляции телеканала Altyn Asyr публикуют в среду, 25 августа, в соцсетях.

Новостройка — огромный актовый зал на 3000 мест. Она станет составной частью "Белой юрты" — комплекса объектов, предназначенных для проведения массовых мероприятий.

Президент Туркменистана, который известен своими эпатажными поступками, которые подчеркивают богатство страны, заложил в фундамент нового строительства золотую капсулу, которую засыпал бетоном, воспользовавшись для этого золотой лопатой.

Как свидетельствуют отснятые кадры, капсула с посланием к потомкам скатилась в фундамент по желобу с золотым блеском. Бетон, по которому туркменский лидер засыпал капсулу, привезли в золотой тачке. Лопата в его руках также блистала, как золото.

Появились кадры открытия нового промышленного комплекса в Туркменистане с президентом Гурбангулы Бердымухамедов. Он заложил в основание комплекса золотую капсулу, после чего золотой лопатой из золотой тачки забросил туда же первую порцию бетона — по золотому желобу. pic.twitter.com/Hh5tVdLpn4 — РБК (@ru_rbc) August 24, 2021

Во время своего визита в Дашогуз Бердымухамедов подарил автобус работникам "Белой юрты". Они в ответ устроили концерт, на котором звучали песни "Аркадаг, ты заложил фундамент" и "Долгих лет, Аркадаг".

Аркадаг переводится с туркменского языка как покровитель — официальный и самый распространенный титул действующего президента.

В завершение президент Туркменистана раздал милостыню и поехал в столичный Ашхабада.

Напомним, ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил испытательный полет на военном самолете.

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