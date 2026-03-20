"Золотой" Трамп: в США выпустят уникальную монету с портретом президента (фото)

Федеральная комиссия США официально одобрила выпуск коллекционной монеты из 24-каратного золота с изображением президента Дональда Трампа. Новинка станет частью празднования 250-летия страны, однако уже вызвала волну критики среди демократов.

Об этом сообщает Reuters.

Золотая монета с Трампом — какой она будет

Золотая монета из 24-каратного металла стала еще одним шагом Трампа и его союзников в стремлении закрепить имя президента на различных объектах — от государственных программ до денежных знаков — после начала его второго срока в январе 2025 года.

Во время презентации представителя Монетного двора США в Комиссии по изобразительным искусствам обсуждали возможные размеры монеты — ее диаметр может достигать трех дюймов (7,6 см). Помощница Белого дома Чемберлен Харрис, назначенная Трампом в комиссию, отметила, что президент предпочитает самый большой вариант.

«Чем больше, тем лучше», — сказала она незадолго до того, как проект получил одобрение.

Сейчас Монетный двор должен определить окончательные характеристики монеты. Дизайн уже утвержден самим Трампом, и ожидается, что министр финансов Скотт Бессент примет решение о ее чеканке.

На монете планируют изобразить серьезного Трампа, который склонился над столом и смотрит вперед. За основу взята фотография, которая экспонируется в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Дизайн золотой монеты с изображением Дональда Трампа

«В преддверии нашего 250-летия мы рады готовить монеты, которые отражают несокрушимый дух нашей страны и демократии, и нет более символического профиля для аверса, чем профиль действующего президента Дональда Дж. Трампа», — заявил казначей США Брэндон Бич.

Критика выпуска золотой монеты с Трампом

Идея выпуска такой монеты вызвала критику среди части демократов и представителей другого федерального художественного совета.

"Монархи и диктаторы чеканят свои лица на монетах, а не лидеры демократических стран. Попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете — это очередная попытка исказить значение 250-летия Америки», — заявил сенатор-демократ Джефф Меркли.

Член двухпартийного Консультативного комитета по чеканке монет Дональд Скаринчи отметил, что это не первый случай, когда изображение действующего президента используют на памятных монетах. В частности, в 1926 году, к 150-летию Декларации независимости, на монете появился президент Келвин Кулидж, хотя его профиль был совмещен с изображением Джорджа Вашингтона.

Впрочем, по словам Скаринчи, нынешний случай отличается: новая монета будет значительно больше и будет содержать исключительно портрет Трампа.

Кроме того, администрация президента США инициировала выпуск еще одной монеты номиналом 1 долл. с его изображением, которую планируют ввести в обращение уже в этом году.

Скаринчи подчеркнул, что такая инициатива может противоречить законодательству, которое запрещает размещение портрета действующего или бывшего президента на долларовых монетах ранее чем через три года после его смерти.

В то же время в отношении золотой монеты существует юридическая возможность обойти это ограничение, ведь она не предназначена для обращения и является коллекционной.

По словам Скаринчи, закон требует согласования выпуска новых монет обоими профильными советами.

«Но мы все равно ожидаем, что они будут продвигаться вперед и будут чеканить обе монеты», — отметил он.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп уже дал свое имя ряду объектов и инициатив — от зданий в Вашингтоне до запланированного класса кораблей ВМС, специальной визовой программы для состоятельных иностранцев, государственного ресурса для заказа лекарств и федеральных сберегательных счетов для детей.

Переименование в честь Дональда Трампа — последние новости

Напомним, в январе во Флориде Трамп торжественно открыл часть Южного бульвара, названную в его честь — именно по этой дороге президент ездит от аэропорта к резиденции Мар-а-Лаго. Несмотря на церемониальный статус переименования, которое не меняет почтовые адреса, Трамп назвал это «огромной честью».

Уже в феврале Трамп предложил разблокировать 16 млрд долл. на инфраструктурный проект Gateway в обмен на переименование нью-йоркского вокзала Penn Station и аэропорта Даллеса в его честь. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер отклонил предложение, заявив об отсутствии таких полномочий.