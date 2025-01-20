"Золотой век Америки начинается сегодня": первое заявление Трампа как президента США

Дональд Трамп, новоизбранный президент Соединенных Штатов, выступил со своим первым заявлением в должности, отметив в начале "Золотого века Америки".

Во время инаугурационной речи Трамп отметил:

“Золотой век Америки, начинающийся сегодня. С этого дня и дальше наша страна будет процветать, ее будут уважать по всему миру. Нам будут завидовать все нации и страны. Мы не позволим, чтобы кто-нибудь воспользовался нами. Каждый день администрация и лично я буду всегда ставить Америку во главу угла”.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп 20 января 2025 года официально вступил в должность. Церемония присяги состоялась в полдень по Вашингтону (19:00 по Киеву), согласно 20 поправке к американской Конституции.