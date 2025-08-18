- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
"Зомби-белки" с опухолями атакуют дома людей — вирусологи бьют тревогу
Специалисты по дикой природе предостерегают: птичьи кормушки во дворах помогают распространению инфекции. Белки оставляют слюну на зерне и кусочках пищи, а здоровые особи заражаются.
В США и Канаде все чаще появляются белки, покрытые нарывами и язвами, из которых вытекает жидкость. Как выяснилось, распространению этой болезни способствует обычные кормушки для птиц.
Об этом говорится в материале dailymail.
В последние месяцы подобных грызунов фиксировали пользователи соцсетей, в частности Reddit и X. Они пытаются понять, что происходит с животными. Первые случаи начали документировать еще в 2023 году, когда жители штата Мэн выложили фото серых белок, покрытых опухолями.
Очевидцы сообщают, что бесшерстные наросты покрывают почти все тело животных от головы и глаз до лап и половых органов.
Сначала предполагали, что это редкий для США вирус squirrel pox (оспа белок), обычно поражающий красных белок в Великобритании. Но эксперты пришли к выводу, что речь идет, скорее всего, о фиброматозе белок.
Это заболевание вызывает другой вирус (leporipoxvirus) и проявляется в виде бородавковидных наростов, которые могут выделять жидкость, однако в большинстве своем проходят самостоятельно. В США оно чаще всего поражает серый белок.
Специалисты по дикой природе предостерегают, что птичьи кормушки во дворах помогают распространению инфекции. Белки оставляют слюну на зерне, и здоровые особи, поедая его, заражаются.
«Это как в большой толпе людей: если кто-то болен, другие тоже быстро подхватят инфекцию», — объяснила Шевенелл Уэбб из Департамента внутренних водных ресурсов и дикой природы штата Мэн.
Что нужно знать об инфекции, которую могут передавать белки
К счастью, эта болезнь у белок не передается людям или другим животным (собакам, котам, птицам).
В то же время врачи не рекомендуют пытаться лечить или ловить инфицированных белок.
В большинстве случаев иммунная система животного самостоятельно преодолевает болезнь за 4-8 недель, после чего опухоли исчезают.
Хотя тяжелые случаи могут поражать внутренние органы и приводить к смерти, летальные исходы случаются редко.
Подобные случаи наблюдаются и в Канаде. Специалисты отмечают: хотя белки с фиброматозом выглядят страшно, обычно они полностью поправляются и уже в следующем году снова выглядят здоровыми животными.
