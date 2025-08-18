"Зомби-белки" с опухолями атакуют дома людей — вирусологи бьют тревогу

Ученые объяснили появление больных белок во дворах американцев Фото иллюстративное / © pixabay.com

Реклама

В США и Канаде все чаще появляются белки, покрытые нарывами и язвами, из которых вытекает жидкость. Как выяснилось, распространению этой болезни способствует обычные кормушки для птиц.

Об этом говорится в материале dailymail.

В последние месяцы подобных грызунов фиксировали пользователи соцсетей, в частности Reddit и X. Они пытаются понять, что происходит с животными. Первые случаи начали документировать еще в 2023 году, когда жители штата Мэн выложили фото серых белок, покрытых опухолями.

Реклама

В ноябре 2024 года пользователь Reddit в США опубликовал изображение белки, покрытой опухолями, что свидетельствует о фиброматозе у животного.

Очевидцы сообщают, что бесшерстные наросты покрывают почти все тело животных от головы и глаз до лап и половых органов.

Сначала предполагали, что это редкий для США вирус squirrel pox (оспа белок), обычно поражающий красных белок в Великобритании. Но эксперты пришли к выводу, что речь идет, скорее всего, о фиброматозе белок.

Это заболевание вызывает другой вирус (leporipoxvirus) и проявляется в виде бородавковидных наростов, которые могут выделять жидкость, однако в большинстве своем проходят самостоятельно. В США оно чаще всего поражает серый белок.

Специалисты по дикой природе предостерегают, что птичьи кормушки во дворах помогают распространению инфекции. Белки оставляют слюну на зерне, и здоровые особи, поедая его, заражаются.

Реклама

«Это как в большой толпе людей: если кто-то болен, другие тоже быстро подхватят инфекцию», — объяснила Шевенелл Уэбб из Департамента внутренних водных ресурсов и дикой природы штата Мэн.

Что нужно знать об инфекции, которую могут передавать белки

К счастью, эта болезнь у белок не передается людям или другим животным (собакам, котам, птицам).

В то же время врачи не рекомендуют пытаться лечить или ловить инфицированных белок.

В большинстве случаев иммунная система животного самостоятельно преодолевает болезнь за 4-8 недель, после чего опухоли исчезают.

Реклама

Хотя тяжелые случаи могут поражать внутренние органы и приводить к смерти, летальные исходы случаются редко.

Подобные случаи наблюдаются и в Канаде. Специалисты отмечают: хотя белки с фиброматозом выглядят страшно, обычно они полностью поправляются и уже в следующем году снова выглядят здоровыми животными.

Напомним, в Украине обнаружен опасный тигровый комар. Инвазивный вид, переносящий вирус Западного Нила и другие заболевания, адаптировался к климату Украины.