"Зомби"-вулкан проснулся после сотен тысяч лет: каким странам он угрожает

Вулкан / Иллюстративное фото / © pexels.com

Вулкан Тафтан на юго-востоке Ирана, который считался потухшим более 700 тыс. лет, дал признаки пробуждения: его вершина поднялась на 9 см, а под кратером накапливается давление. Исследователи зафиксировали активные выбросы газов и отметили, что вулкан является «гораздо более активным, чем считалось ранее».

Об этом сообщает Daily Mail.

Вулкан Тафтан на юго-востоке Ирана, который ученые считали неактивным более 700 тыс. лет, подал признаки пробуждения. За 10 месяцев — с 2023 по 2024 год — его вершина поднялась примерно на 9 см, и движения земной поверхности продолжаются.

Специалисты предполагают, что поднятие вызвано накоплением горячих жидкостей и газов под кратером или проникновением магмы на глубину около 5 км. В 2024 году жители также сообщали о дыме и пепле, выходящих из кратера.

По словам вулканолога Пабло Гонсалеса, Тафтан «лучше описывать как спящий, а не потухший». Хоть извержения пока не происходит, под землей нарастает давление, которое может высвободиться в будущем.

«Наши результаты показывают, что Тафтан намного активнее, чем считалось ранее», — говорится в исследовании.

Каким странам угрожает вулкан?

Ученые отмечают: новые наблюдения свидетельствуют о необходимости пересмотреть оценку рисков для вулканического пояса Макран, который охватывает юг Ирана и Пакистана.

В течение наблюдений команда обнаружила, что отверстия на вершине выбрасывают водяной пар, углекислый газ, диоксид серы, сероводород и фтористый водород. Средний объем диоксида серы составлял около 20 т в сутки. Два значительных газовых выброса 16 и 28 мая 2024 года свидетельствуют о кратковременном повышении давления внутри вулкана.

Благодаря новому спутниковому методу common-mode filter ученые выяснили, что источник деформации расположен неглубоко — на глубине около 470-630 м.

«Отсутствие признаков обратной осадки после периода поднятия указывает на возможное постоянное повышение давления под вершиной, что свидетельствует: вулкан Тафтан остается потенциально опасной зоной», — отмечают авторы исследования.

Несмотря на беспокойство, Гонсалес подчеркнул, что «нет причин бояться немедленного извержения». В то же время он отметил: «Цель этого исследования не заключается в том, чтобы сеять панику среди людей. Это скорее сигнал тревоги для местных властей в Иране, чтобы выделить ресурсы для наблюдения за вулканом».

Какие могут быть последствия извержения вулкана Тафтан?

Тафтан — это стратовулкан в провинции Систан и Белуджистан, недалеко от границы с Пакистаном. Его высота составляет около 4000 м, что делает его самой высокой вершиной региона.

Если вулкан проснется, окружающие общины могут пострадать от пепла, который затруднит авиаперелеты, повредит урожай и загрязнит воду. Потоки лавы и токсичные газы, в частности диоксид серы, могут разрушить инфраструктуру и ухудшить качество воздуха.

Напомним, крупнейший вулкан Европы, Кампи Флегрей (вблизи Неаполя), показал новую активность, которая угрожает сотням тысяч людей. Новые данные с искусственным интеллектом показали, что количество землетрясений с 2022 до 2025 года вчетверо превышает зарегистрированное (более 54 тыс.). Ученые предупреждают о потенциальном землетрясении магнитудой 5 баллов, хотя активность магмы пока не обнаружена.