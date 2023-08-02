Зона отчуждения, как в Чернобыле: пять стран Европы пострадают из-за возможной аварии на ЗАЭС

Территория будет настолько загрязнена цезием, что нужно будет создать там зону отчуждения, как в Чернобыле, говорит австрийский атомщик.

Возможная катастрофа Запорожской АЭС больше всего угрожает пяти странам Европы.

Об этом международная организация "Врачи мира по предотвращению ядерной войны" (IPPNW), передает Bild на русском.

На пресс-конференции в Вене они представили научную модель того, как взрыв Запорожской АЭС может повлиять на Планету. Вычисление провел австрийский атомщик Николаус Мюльнер из Венского университета природных ресурсов.

По его подсчетам, территория радиусом 20-30 км вокруг АЭС будет настолько загрязнена цезием, что нужно создать там зону отчуждения, как в Чернобыле. С вероятностью 1-3% взрыв может угрожать:

Польша,

Словакии,

Чехии,

Венгрии,

Румынии.

Какие страны Европы пострадают из-за возможной аварии на ЗАЭС. ФОТО: Bild українською/Telegram

Украина готовится к возможной катастрофе на Запорожской АЭС

Напомним, 25 июля в МАГАТЭ подтвердили, что на территории захваченной россиянами Запорожской АЭС находятся противопехотные мины. Они расположены в буферной зоне между внутренним и наружным периметральными барьерами площадки.

Накануне о минах на территории АЭС говорили в украинской разведке. В Минэнерго заявили, что реактор ЗАЭС может взорваться в любой момент. В статье Politіco министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что оккупанты полностью отключили Украину от мониторинга ситуации на ЗАЭС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Люди напуганы! Будет ли Взрыв? Мифы и правда вокруг Запорожской АЭС.

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