Зону ограничения полетов на юге Беларуси продлили из-за угрозы обстрелов Украины – "Гаюн"

Запрет на полеты над югом Республики Беларусь ввели 24 февраля 2022 года.

Зону ограничения полетов на юге Беларуси продлили до апреля 2025 года: угроза обстрелов Украины сохраняется.

Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

"Действие зоны ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов (и БПЛА) на высотах до 19 800 м на юге страны продлено с 00:00 1 января по 23:59 31 марта 2025 года", – говорится в сообщении.

Зона ограничения полетов на юге Беларуси / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, что запрет на полеты над югом РБ ввели 24 февраля 2022 года. Именно оттуда запускали ракеты по Украине, там же продолжают транзитно летать ракеты и БПЛА из РФ. Всего же с начала войны с территории Беларуси по украинским городам запустили мининимум 721 ракету. С июля 2024 в Беларусь зашли более 350 "шахедов".