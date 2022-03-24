Zoom by Ocado быстро меняет новое лого после сравнения с российским боевым символом Z

В компании сообщили, что присоединились к финансовой помощи Украине, страдающей от российского вторжения.

Компания Ocado перерабатывает новый логотип для своего быстрого сервиса Zoom менее чем через неделю после его запуска. Все из-за сравнения лого с российским боевым символом Z, используемым на танках и другой военной технике РФ в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

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В прошлую пятницу, 18 марта, онлайн-магазин бакалейных товаров представил логотип с белой буквой Z в форме молнии на фоне розового круга. Однако в четверг компания заявила, что переосмысливает логотип после того, как его дизайн быстро сравнили со "звастикой".

Пользователи Twitter обозначили логотип рядом с флагом Украины и написали: "Что за время запускать ребрендинг с помощью белой "Z". Другой пользователь указал, что это "не лучшее время для брендов Z".

"В свете текущих обстоятельств мы вносим небольшие изменения в значок перед нашим будущим ребрендингом Zoom by Ocado", – сообщили в компании.

"Наши мысли с украинским народом и всеми, кто пострадал от вторжения России в их страну. Разворачивающаяся в Украине человеческая трагедия и кризис беженцев на ее границах шокировали мир", — добавили в компании.

Там также сообщили, что организация внесла 150 тыс. фунтов стерлингов на кризисный призыв DEC для Украины, чтобы помочь обеспечить едой, первой помощью, жильем, лекарствами, одеждой и другой помощью тех, кто больше всего в этом нуждается.

Напомним, французский модный дом Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений в виде букв "Z" и "V", которые стали символами российской агрессии в Украине.