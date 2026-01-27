ТСН в социальных сетях

Zoom, Google Meet и Microsoft Teams запретят: стало известно, где их "прикроют"

Французское правительство решило окончательно отказаться от популярных американских платформ для видеоконференций и обяжет госслужащих использовать исключительно французское программное обеспечение.

Запрет Zoom, Google Meet и Microsoft Teams

Французское правительство откажется от Zoom, Google Meet и Microsoft Teams

Франция делает еще один шаг к уменьшению зависимости от технологических гигантов США. Официальный Париж готовит полный запрет использования иностранных инструментов для видеосвязи в государственных учреждениях.

Об этом пишет Politico.

Какие сервисы запретят

По информации издания, офис премьер-министра уже подготовил сообщение, требующее от государственных служащих избегать продуктов Кремниевой долины. Под запрет попадают самые популярные в мире сервисы: Google Meet, Zoom и Microsoft Teams .

Спикер Межведомственного цифрового управления (Dinum) подтвердил, что соответствующее распоряжение будет опубликовано в ближайшие дни. Более того, в будущем государство может технически заблокировать трафик от американских видеосервисов в своей внутренней сети.

Французская альтернатива

Вместо американского софта чиновникам придется пользоваться отечественной платформой Visio .

  • Это разработка государственного агентства Dinum.

  • Система работает на инфраструктуре французской облачной компании Outscale.

  • В настоящее время Visio уже используют около 40 000 сотрудников, но цель правительства – увеличить эту цифру до 250 000 пользователей.

Курс на независимость

Это решение является частью более широкой стратегии Франции по защите своих данных. Прошлым летом власти уже обязали чиновников удалить WhatsApp и Telegram, заменив их на защищенный мессенджер Tchap , созданный специально для госслужащих.

Министр государственных реформ Дэвид Амиэль заявил, что Франция планирует полностью перейти на собственные платформы видеоконференцсвязи к 2027 году. В Европе растет беспокойство из-за глубокой зависимости от технологий США, и Париж пытается первым разорвать этот «цифровой круг».

