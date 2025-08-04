Зоопарк в Дании просит владельцев приносить домашних животных, чтобы скормить их хищникам

Тигр / Сайт зоопарка в Ольборге

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В Дании один из зоопарков призвал местных жителей приносить здоровых домашних животных, в частности кроликов, кур и морских свинок, чтобы использовать их в качестве корма для хищных зверей. В зоопарке объяснили, что это часть программы по воспроизводству природной пищевой цепи.

Об этом сообщает администрация зоопарка в Ольборге, расположенном в регионе Ютландия.

Зоопарк призывает граждан делиться ненужными или лишними домашними питомцами для их дальнейшего использования в качестве добычи для животных, проживающих на территории заведения. Учреждение отмечает, что речь идет исключительно о здоровых животных, которых эвтаназируют работники зоопарка перед тем, как отдать на корм львам, тиграм и другим хищникам.

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В сообщении на официальной странице в Instagram зоопарк отметил: «Животных осторожно эвтаназируют обученные сотрудники, а затем используют как корм. Таким образом, ничего не пропадет зря, а мы обеспечим естественное поведение, питание и благополучие наших хищников».

Согласно сообщению, в рацион хищников входят мелкие животные, которые, по словам руководства, являются важной частью питания. Публикацию сопровождали фотографией дикого кота, который демонстрирует клыки.

На сайте также уточняется, что принимаются не только небольшие животные. Зоопарк заявил о готовности принимать и живых лошадей, которые отвечают определенным критериям. В частности, лошадь должна быть ростом до 147 см в холке, иметь конский паспорт и быть в удовлетворительном состоянии без признаков заболевания в течение последнего месяца.

«Коня доставят живым в зоопарк Ольборга, где его присыпят смотритель зоопарка и ветеринар, а затем убьют», — уточнили в пресс-службе заведения.

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Также администрация сообщила, что зоопарк принимает кур, кроликов и морских свинок в будни с 10.00 до 13.00, но не более четырех животных одновременно.

«Если у вас есть здоровое животное, которое нужно отдать по разным причинам, не стесняйтесь пожертвовать его нам», — говорится в сообщении в Facebook.

Ольборгский зоопарк занимает площадь в 8 гектаров, был основан в 1935 году и ежегодно принимает около 400 тысяч посетителей. Здесь содержатся более 1500 животных 126 видов.

На сайте также указано, что спрос на кормовую добычу изменяется в зависимости от сезона, поэтому может быть сформирован список ожидания.

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Напомним, в китайском зоопарке выдавали крашеных собак за тигров .