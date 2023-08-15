"ZOV за веру и отечество": в России презентовали надувной полевой храм РПЦ для оккупантов (видео)

На состоявшемся в России форуме "Армия-2023" презентовали надувной полевой храм. Специальную машину планируют использовать на оккупированных территориях.

Об этом рассказал иерей РПЦ Борис Гришин, пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что так называемый полевой храм составляет палатку 4 на 4 метра, которая сможет вместить взвод солдат.

"Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. До 10 минут можно ее развернуть, накачать. Составлять чуть больше — минут 15", — говорится в сообщении.

Иерей похвастался и тем, что в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, предназначенных для водителя и священника.

"Это экспериментальный образец, который не тестировался в зоне боевых действий", — сказал представитель РПЦ.

За разработку машины с надувным военно-полевым храмом отвечает русская православная церковь (РПЦ).

На российском форуме представили полевой храм

Добавим, что на оккупированных территориях учащимся школ на оккупированной территории Украины, которым исполнилось 14 лет, грозятся не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.

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