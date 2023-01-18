ЗРК Stinger, вертолеты и дроны: Латвия посылает Украине новую военную помощь

В среду, 18 января, во время рабочего визита в Киев министр обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом идет речь на сайте оборонного ведомства Латвии.

На встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым латвийская министр обсудила эффективность уже оказанной Латвией поддержки и сообщила о планируемых поставках в ближайшее время.

"Мы отправим в Украину новые партии военной поддержки – зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты", – заявила Инара Мурниеце.

По ее словам, первая партия нового пакета поедет в Украину уже через неделю – 25 января.

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Глава Минобороны Латвии также заверила, что ее страна продолжит обучение военнослужащих ВСУ. Планируется увеличить интенсивность обучения и научить по меньшей мере вдвое больше украинцев, чем в прошлом году.

В пятницу, 20 января, министр обороны Латвии примет участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне (Германия) для согласования дальнейшей союзнической помощи Украине.

Она заявила, что весь мир восхищается мужеством и самоотверженностью украинских вооруженных сил и мирного населения в войне с Россией. Однако, по ее словам, чтобы выиграть эту битву, мир должен не только слушать, что говорит Украина, но и слышать Украину.

"Мы, Латвия, не только слушаем, что говорят президент Украины, министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами. Мы слышим, чего просит Украина, чтобы иметь возможность противостоять и победить агрессора. И мы принимаем меры", — подчеркнула латвийская министр.

Во время своего визита в Украину Инара Мурниеце встретилась с представителями Вооруженных Сил Украины в разных форматах, а также посетила Академию Сухопутных войск Украины во Львове.

Напомним, Министерство обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце прибыла с визитом в Украину накануне, 17 января.

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