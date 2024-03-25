Зря подняли истребители: почему поляки не перехватили российскую Х-101 во время атаки Украины

По данным польского командования, объект вошел в воздушное пространство в районе города Осердув и находился там в течение 39 секунд.

Во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши всего на 39 секунд, перед тем как изменила курс и направилась в сторону Львова. Польша имела возможность сбить эту ракету, но не сделала этого, ведь она якобы не представляла угрозы, потому что не проникла достаточно глубоко внутрь страны. Однако в воздух поднимали военные самолеты Польши и НAТО.

ТСН.ua собрал все, что известно о неприятном инциденте.

Польша, являющаяся страной-членом НАТО, активировала свою систему обороны после сообщения о массированном ракетном ударе по Львовщине. В воздух подняли две пары истребителей F-16 – два польских и два американских истребителя.

Российская ракета летела на высоте 400 метров со скоростью 800 км/ч. Ракета залетела в глубь Польши на 1,5-2 км.

"Объект вошел в польское пространство близ города Осердув (Люблинское воеводство) и находился там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары", — говорится в сообщении Минобороны Польши.

В итоге российскую ракету так и не сбили, она пролетела вдоль границы на юг и вернулась в Украину, где могла нанести удар.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впоследствии провел пресс-конференцию по поводу нарушения авиапространства.

"Каждая такая ситуация рассматривается индивидуально. Но были бы какие-либо признаки того, что этот объект направляется к какой-то цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит", — подчеркнул политик.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский пояснил, что российскую ракету не сбили, понимая, что она покинет воздушное пространство Польши, а попытка ее сбить составила бы больший риск для местных жителей.

В Польше считают, что ракеты РФ и дальше будут залетать в польское небо

Спикер польского Сейма Шимон Головня не исключает повторения инцидента с нарушением российской ракетой воздушного пространства Польши во время массированных атак по Украине.

"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться. Самое важное, чтобы мы были в безопасности, чтобы все системы работали, чтобы мы еще больше совершенствовали эти системы и не жалели ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться", — сказал спикер польского Сейма.

Головня отметил, что действия по сбитию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не нанести вред гражданскому населению.

Что говорят эксперты

Польский военный аналитик Ярослав Вольский в соцсети Х объясняет, что Польша не сбивает российские ракеты по нескольким причинам.

Во-первых, авиапространство должно быть закрытым во время такого ответа, что повлечет за собой тяжелые экономические последствия для 66 гражданских польских аэропортов.

"Воздушное пространство должно быть закрытым, чтобы избежать трагических ошибок. Оставим сбивание пассажирских самолетов россиянам и иранцам", — объясняет он.

Во-вторых, обломки сбитой ракеты могут кого-то убить.

"Это существенный фактор, который создает угрозу мирному населению на местах. И в Польше, и в Украине", — пишет Вольский.

Кроме того, по его словам, нет желания раскрывать россиянам и белорусам режимы работы ПВО и РЛС истребителей в Польше, потому что сразу начнут искать пути, как уменьшить их эффективность.

В конце концов, всегда есть вопрос, куда летит ракета и стоит ли тратить деньги на сбивание ракеты.

"Нет противовоздушной обороны, которая покрывает 100% территории страны. Всегда сложно выбрать объекты для прикрытия и объекты, которые не будут защищаться. Военные аэропорты, командные центры, крупнейшие населенные пункты в стране, важнейшие объекты критической инфраструктуры (преимущественно энергетические), районы военной мобилизации и т.д. Это объекты, которые будут защищены. Так что если бы Х-101 заблудилась и летела в сторону Варшавы или Жешува, ее, скорее всего, сбили бы", — убеждает Вольский.

По его мнению, не стоит тратить деньги на сбивание ракеты, лишь бы доказать, что "нельзя шнырять в моем небе".

Экс-советник министра обороны Украины Алексей Копытько в Facebook пишет, что странам Альянса, и, в частности, Польше, не хватило политической воли для сбивания ракеты.

По его мнению, в НАТО исходят из того, что Россия не стреляет умышленно по государствам Альянса, однако могут произойти случайные эпизоды и провокации.

"То есть это не техническая неспособность/неумение сбивать российские ракеты, а политическое решение уклоняться. Россия это видит и периодически генерирует такие инциденты, вызывая шквал критики против натовских структур. Такая мягкая форма дискредитации", — считает он.

Это уже не первый подобный случай с нарушением российской ракетой воздушного пространства страны-члена НАТО.

Утром, 29 декабря 2023 года, ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. В то же время над Польшей пролетал неизвестный объект. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", — сообщила пресс-служба.

В ВС Польши добавили, что оперативный командующий войсками "мобилизовал имеющиеся силы и средства".

Таинственный объект 22 апреля 2023 года нашел в лесу в 15 километрах от города Быдгощ местный житель. Через два дня на место прибыла полиция, а еще через день туда же прибыли военные, место окружили и осуществляли работы в режиме секретности.

Первые комментарии появились 27 апреля. Польское Минобороны обтекаемо назвало находку "неидентифицированным военным объектом" и заверило, что это не угрожает безопасности местных жителей. Генпрокуратура заявила, что идет расследование.

Издание RMF FM со ссылкой на свои источники тогда сообщило, что речь идет о ракете класса воздух-земля, но скорее всего это – польская ракета. Недалеко расположен военный аэродром, где обслуживают самолеты F-16, и эксперты предположили, что ракета могла прилететь оттуда.

Впрочем, вскоре стало ясно, что все гораздо сложнее.

28 апреля польские власти официально признали – ракета может быть российской. Более того — она могла попасть в польские леса почти пол года назад.

15 ноября 2022 года ракета убила двух человек в поселке Пшеводув на востоке Польши у границы с Украиной. Тогда звучало несколько версий, в том числе о том, что на территорию Польши залетела российская ракета. Впоследствии польская сторона заявила, что речь шла о ракете украинского ПВО, хотя официальный Киев это отверг. НАТО называет "вероятной" причиной взрыва украинскую ПВО. Однако Украина настаивает, что в Польше упала именно российская ракета.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября пояснил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — заявил тогда журналистам президент Владимир Зеленский.

Президент добавил, что накануне Россия нанесла по Украине более 100 ракетных ударов, около 25 из которых были по западной Украине.

Россия сразу после инцидента заявила, что упавшая на территории Польши ракета была выпущена из украинской системы ПВО.

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