"Зубами буду грызть врага": РФ привлекает к войне криминальных авторитетов

Один из зеков в "мотивационном" письме из тюрьмы написал, что зубами будет грызть врага на фронте в Украине.
Россия отправляет на войну против Украины преступников-рецидивистов и начала активную кампанию по вербовке в женских колониях.
Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.
"россия отправляет на войну рецидивистов, опыт которых считает целесообразным в кровопролитной войне в Украине", — отметили в ЦНС.
Там привели пример с лидером забайкальской организованной преступной группировки "Меценатовские" Дмитрием Ведерниковым, который был осужден на 24 года за многочисленные убийства и грабежи.
Этот преступник отправился на войну против Украины и пообещал зубами грызть "врага".
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Так, в октябре 2023 года Ведерников написал из тюрьмы письмо, в котором рассказал о своих качествах, которые могли бы помочь на войне.
"Наверное, никто так не знает цену свободе, как зэк. Я зубами буду грызть врага", – указал преступник.
В ЦНС напомнили, что Минобороны РФ очень активно вовлекает в войну против Украины зэков. А недавно в России началась активная кампания по вербовке в женских колониях.
К слову, по сообщению ГУР Минобороны Украины, среди российских оккупантов растет уровень дезертирства. Так, из вооруженных формирований Южного военного округа РФ сбежали более 18 тыс. военных.
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