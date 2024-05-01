"Зубами буду грызть врага": РФ привлекает к войне криминальных авторитетов

Один из зеков в "мотивационном" письме из тюрьмы написал, что зубами будет грызть врага на фронте в Украине.

Россия отправляет на войну против Украины преступников-рецидивистов и начала активную кампанию по вербовке в женских колониях.

Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

"россия отправляет на войну рецидивистов, опыт которых считает целесообразным в кровопролитной войне в Украине", — отметили в ЦНС.

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Там привели пример с лидером забайкальской организованной преступной группировки "Меценатовские" Дмитрием Ведерниковым, который был осужден на 24 года за многочисленные убийства и грабежи.

Этот преступник отправился на войну против Украины и пообещал зубами грызть "врага".

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Так, в октябре 2023 года Ведерников написал из тюрьмы письмо, в котором рассказал о своих качествах, которые могли бы помочь на войне.

"Наверное, никто так не знает цену свободе, как зэк. Я зубами буду грызть врага", – указал преступник.

В ЦНС напомнили, что Минобороны РФ очень активно вовлекает в войну против Украины зэков. А недавно в России началась активная кампания по вербовке в женских колониях.

К слову, по сообщению ГУР Минобороны Украины, среди российских оккупантов растет уровень дезертирства. Так, из вооруженных формирований Южного военного округа РФ сбежали более 18 тыс. военных.

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