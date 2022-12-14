"Зверская и противоправная агрессия РФ против Украины": польский Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма

Как отмечено в принятом документе, агрессия России против Украины является "грубым нарушением" запрета на применение силы Устава ООН, а также является "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины".

Сейм Республики Польша признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры.

Об этом говорится в тексте резолюции, принятой Сеймом в среду, 14 декабря.

Как констатировала палата в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН и ряд других обязательств", "нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид" и "ведет враждебные действия". хозяйственной деятельности, в том числе в сфере энергетики".

Как отметил Сейм в резолюции, Россия несет "непосредственную ответственность за сбивание рейса Malaysian Airlines (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа", а также за "катастрофу самолета ВВС Польши (Рейс 101) в СМО года, во время которого погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, польские чиновники, старшие военные командиры Польши и НАТО, а также депутаты польского парламента.

"Зверская и противоправная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Российские военные совершают обстрелы по всей территории оккупированной страны, в результате которых погибли тысячи человек, в том числе много детей. Российская Федерация и ее вооруженные структуры и формирование совершают акты террора против гражданской инфраструктуры, массовые казни и похищение, сексуальное насилие и пытки, отрыв детей от семей с целью русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв в армию. Граждане Украины в вооруженные силы России и хищение имущества. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", — пишут евро .

В Сейме также констатировали, что Российская Федерация совершила акт международного пиратства, "вооруженно заблокировав украинские порты и парализовав морское сообщение на ведущих к ним путях без объявления войны".

"Сжигая и грабуя украинские земли и долго не позволяя Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию, Россия принесла призрак голода во многие страны Африки и Азии", — подчеркнули в Палате.

Палата поддержала независимую и суверенную Украину в ее международно признанных границах, положительно оценила постановление Сената о признании властей Российской Федерации террористическим режимом и резолюцию Европарламента о признании Российской Федерации государством, поддерживающим терроризм.

Евродепутаты также призвали Еврокомиссию, другие институты ЕС и все страны-члены ООН придерживаться такой точки зрения и принять необходимые меры для пресечения российской агрессии и наказания агрессора.

"Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене", – подчеркнули в Сейме.

Депутаты также призвали Совет министров продолжать и расширять действия, направленные на введение дальнейших пакетов санкций в отношении России и лиц, поддерживающих режим Путина, а также дальнейшую поддержку Украины в борьбе со страной-агрессорой.

Сейм призвал международное сообщество разработать механизм выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и лицам, понесшим ущерб в связи с войной.

"Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры", — говорится в резолюции.

Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает над признанием России "страной спонсором терроризма".

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