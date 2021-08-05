Зверское убийство в России: из-за ревности зарезал целую семью, не пожалев маленького ребенка

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений местный житель 1985 года рождения.

В селе Джиро Ширинского района Хакасии была убита семья из пяти человек. Среди жертв — восьмилетний ребенок. Подозреваемый задержан. Он совершил убийство из ревности.

Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

"На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее мужа, ее сына, ее малолетней внучки, брата мужчины без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений местный житель 1985 года рождения.

Открыто уголовное производство.

По данным Telegram-канала LifeShot, обвиняемого зовут Федор Панов. Он признался, что был влюблен в 30-летнюю дочь убитой, но она уехала из села на заработки.

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"Панов остался в Джирими и часто гостил в семье Марины. Вчера он позвонил любимой, и они поссорились. Та сказала, что больше не хочет быть с ним, и призналась в измене. Брошенный любовник всю ночь квасил, утром пошел в дом бывшей и перерезал горло пяти родственникам ", — сообщает LifeShot.

Женщина рассказала полицейским, что о своей измене Панову солгала.

Также стало известно, что мужчина был осужден в 2004 году к лишению свободы на срок 16 лет и 10 месяцев за то, что перерезал горло женщине и ее дочери.

Напомним

В Петербурге убили жену и сына отставного контр-адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота 86-летнего Леонида Лобанова. Оба убитых нашли на диване в одной из комнат, из одежды на них было только нижнее белье.

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