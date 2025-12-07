Зверства россиян в Африке: что рассказывают беженцы из Мали

Беженки из Мали / © Associated Press

Российские наемники «Африканского корпуса», который действует под эгидой Минобороны РФ, используют те же методы, что и их предшественники из ЧВК «Вагнер». В Мали они сжигают села, расстреливают мирных жителей и похищают женщин.

Об этом рассказали беженцы из этой африканской страны, пишет Associated Press .

В общем журналисты опросили 34 беженцев, которые бежали на границу с Мавританией.

«Солдаты ни с кем не разговаривают. Они стреляют в любого, кого видят. Никаких вопросов, никаких предупреждений. Люди даже не знают, за что их убивают», — рассказал один из беглецов.

Еще несколько человек рассказали, что их села были сожжены, другие находили в местности, где проходили российские наемники, трупы с вырезанными органами.

Беженцы утверждают, что россияне отбирали у мирных жителей продукты и ценности, избивали и убивали их родственников, подозреваемых в связях с джихадистами, а также забирали с собой женщин.

«Изменилось лишь название. Одежда, транспортные средства, люди остались неизменными. Методы остались прежними и даже стали хуже», — заявил журналистам беженец по имени Бокар.

По подсчетам экспертов, с 2023 года, когда африканскую страну покинула миротворческая миссия ООН, в Мали было убито не менее пяти тысяч мирных жителей. Почти половина из них погибли из-за нападений военных, среди которых были российские наемники.

Точное количество бойцов «Африканского корпуса» в Мали установить сложно. Аналитики оценивают численность группировки в две тысячи человек. В подразделение Минобороны РФ набирают наемников из России, Беларуси, а также африканских государств.

В Минобороны России на просьбу AP о комментарии не ответили.

Напомним, до недавнего времени Республика Мали оставалась едва ли не единственным участком на континенте, который контролировали «вагнеровцы». А после смерти лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина большинство из этих наемников попали под полный контроль Минобороны и перешли к «Африканскому корпусу».