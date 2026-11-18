Конные скачки / © AP

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В Австралии начали расследование после того, как тело лошади So You Are, недавно участвовавшей в престижной скачке «Кубок Мельбурна», обнаружили в мусорном контейнере в Сиднее.

Об этом сообщило издание CNN.

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Мертвую лошадь заметил строитель на территории лицензированного предприятия по утилизации отходов. Мужчина снял происшедшее на видео и опубликовал кадры в Facebook. После того как об этом стало известно, представители конных скачек начали расследование обстоятельств инцидента.

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Пятилетний мерин So You Are ещё 3 ноября выступал на Кубке Мельбурна, где занял восьмое место. Однако вскоре после соревнований у животного случился тяжёлый приступ колик. Лошадь срочно доставили в специализированную ветеринарную клинику, однако спасти её не удалось.

По словам управляющего партнера REC Equine Specialists Джонатана Ламсдена, после оказания неотложной помощи ветеринары приняли решение о гуманной эвтаназии животного под наркозом.

После смерти скакуна его тело передали подрядчику, который должен был организовать похороны. Вместо этого останки оказались на свалке, где их и засняли на видео.

Тренер лошади Бьорн Бейкер заявил, что был глубоко потрясён таким обращением с животным.

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«Он был очень любимой лошадью, и он заслуживал того, чтобы к нему относились с достоинством и уважением после его смерти», — подчеркнул тренер.

В ветеринарной клинике признали свою ответственность за инцидент. Ламсден пояснил, что, хотя клиника непосредственно не занималась захоронением, именно её сотрудники выбрали подрядчика и поручили ему эту работу.

В то же время в Racing NSW сообщили, что на момент съемки видео тело лошади временно находилось на территории предприятия в ожидании захоронения.

Регулятор пояснил, что утилизация на лицензированных полигонах предусмотрена отраслевыми рекомендациями в отношении животных, подвергшихся эвтаназии с применением химических препаратов. Однако захоронение должно было состояться своевременно и с должным уважением.

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В настоящее время Racing NSW выясняет все обстоятельства происшествия. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, регулирующий орган обещает принять соответствующие меры.

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