Звезда культового сериала "Звездный путь" 90-летний Шэтнер готовится к полету в космос

Он станет самым старым человеком в истории, который побывал в космосе.

В девяносто — в космос. Звезда культового сериала "Звездный путь" Уильям Шэтнер, сыгравший роль капитана Кирка, готовится к космическому туризму.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 октября.

Отмечается, что в полет он отправится уже на следующей неделе вместе с еще тремя членами экипажа на корабле компании "Blue Origin". За запуском и полетом все желающие смогут следить в прямом эфире.

Шэтнер станет самым старым человеком в истории, который побывал в космосе.

Напомним, 19 сентября космический корабль "Crew Dragon" с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трехдневного полета спустился с орбиты. Приводнение капсулы многоразового космического корабля "Crew Dragon" произошло в Атлантике возле Флориды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который осуществила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которого состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов. Корабль "Crew Dragon" вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9.

Новости мира: звезда культового сериала "Звездный путь" Шэтнер готовится к космическому туризму

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