Звезда реалити-шоу отрезала голову своему любимому
Полиция приехала по вызову и обнаружила в доме тело мужчины без головы.
В Австралии пес обнаружил человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу «Beauty and the Geek» Тамика Чессер.
Об этом сообщает издание People.
В июне полицию вызвали на небольшой пожар в Порт-Линкольн, штат Южная Австралия. В квартире правоохранители обнаружили останки 39-летнего Джулиана Стори. Главной подозреваемой стала телезвезда — мужчина был ее любимым.
Сотрудники полиции несколько недель безуспешно искали отрезанную голову Стори, которой в квартире не было.
В конце июля ее случайно обнаружил пес во время прогулки.
«Один из тех случаев, когда пес убегает в заросли и не желает выходить, когда зовут», — рассказал на пресс-конференции детектив Даррен Филке.
Сейчас женщина задержана. Следствие продолжается.
