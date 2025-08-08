ТСН в социальных сетях

Мир
898
Звезда реалити-шоу отрезала голову своему любимому

Полиция приехала по вызову и обнаружила в доме тело мужчины без головы.

Вера Хмельницкая
Полиция Австралии

Полиция Австралии / © Associated Press

В Австралии пес обнаружил человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу «Beauty and the Geek» Тамика Чессер.

Об этом сообщает издание People.

В июне полицию вызвали на небольшой пожар в Порт-Линкольн, штат Южная Австралия. В квартире правоохранители обнаружили останки 39-летнего Джулиана Стори. Главной подозреваемой стала телезвезда — мужчина был ее любимым.

Сотрудники полиции несколько недель безуспешно искали отрезанную голову Стори, которой в квартире не было.

В конце июля ее случайно обнаружил пес во время прогулки.

«Один из тех случаев, когда пес убегает в заросли и не желает выходить, когда зовут», — рассказал на пресс-конференции детектив Даррен Филке.

Сейчас женщина задержана. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что почти две недели продолжались поиски 26-летней немецкой туристки, заблудившейся в пустынном районе Западной Австралии. Чтобы выжить, она пила воду из луж и ночевала под открытым небом.

