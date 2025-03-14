Звезда TikTok, съедавший на камеру килограммы пищи, скончался из-за ожирения — фото

Турецкий тиктокер Эфекан Култур, получивший известность благодаря своим мукбанг-стримам, умер в возрасте 24 лет из-за осложнений, связанных с ожирением. Трагедия произошла после того, как в прошлом году другая фудблогерша умерла в прямом эфире, во время которого съела 10 кг пищи.

Как пишет Oddity Central, тенденция "мукбанга", когда люди поглощают большое количество еды на камеру на радость своим поклонникам, зародилась в Южной Корее, но быстро распространилась по миру, вызывая беспокойство по поводу ожирения и бездумной траты пищи.

Имея более 181 000 подписчиков в TikTok и 25 000 подписчиков в Instagram, Эфекан был одним из самых популярных мукбанг-стримеров Турции, но его популярность далась ему дорогой ценой. Поскольку он продолжал увеличиваться в размерах, у него начались разные проблемы со здоровьем, в том числе сердечные заболевания, и в октябре в прошлом году он объявил, что сядет на диету и будет избегать лишней соли, чтобы попытаться сбросить вес. К сожалению, в начале этого месяца 24-летний парень скончался в результате ожирения.

Эфекан Култур / Фото: tiktok.com/@efecankultur

Турецкие СМИ сообщили, что Култур боролся с ожирением некоторое время, но был вынужден продолжать свою карьеру мукбанга благодаря огромному успеху в социальных сетях. Его видео о переедании набрали миллионы просмотров только в TikTok, и тысячи людей подключались к нему, чтобы посмотреть, как он поглощает избыточное количество пищи. К сожалению, его нездоровые пищевые привычки привели к ухудшению его здоровья в возрасте, когда большинство людей являются наиболее здоровыми.

Эфекан Култур / Фото: tiktok.com/@efecankultur

У 24-летней звезды мукбанга начались проблемы с дыханием, у него диагностировали болезнь сердца, и он едва вставал с постели. Его последняя публикация на YouTube появилась восемь месяцев назад, а последнее видео в стиле мукбанг датируется октябрем прошлого года, когда он сообщил своим поклонникам, что планирует сесть на диету и избегать соли, насколько это возможно.

Эфекан Култур / Фото: tiktok.com/@efecankultur

В январе в этом году Эфекан Култур начал вести блог из больницы, где он лечился от проблем со здоровьем, связанных с ожирением, но 7 марта, после трех месяцев госпитализации, он был объявлен мертвым. Его трагическая смерть в очередной раз привлекает внимание к мукбангу и угрозе, которую он представляет для тех, кто занимается им ради славы и денег.

Напомним, в январе блогер умер во время нанесения огромной тату. У бизнесмена остановилось сердце после введения наркоза.

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