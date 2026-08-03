Звезда X Factor раздавила инфлюэнсершу у ночного клуба и не признает вину: детали дела

Габриэль Каррингтон

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Бывшая финалистка шоу X Factor Габриэль Каррингтон не признала себя виновной в смертельном наезде на инфлюэнсершу Клаудию Закшевскую возле ночного клуба в Лондоне. Трагедия произошла после ночного конфликта, в результате которого также пострадал охранник заведения.

Об этом пишет Lad Bible.

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29-летнюю Каррингтон обвиняют в том, что около 4:30 утра 19 апреля она на автомобиле сбила Закшевскую у ночного клуба Inca на Аргайл-стрит в лондонском районе Сохо. По данным следствия, на видео, распространившемся в Сети, видно, как женщина садится в черный автомобиль. После этого машина резко трогается вперед и сбивает инфлюэнсершу, которая оказывается под колесами.

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Каррингтон сначала обвиняли в покушении на убийство. Однако после смерти Закшевской 25 апреля от полученных травм обвинение изменили на убийство.

Заявления экс-финалистки X Factor в суде

Экс-финалистка X Factor 3 августа приняла участие в заседании суда Олд-Бейли через видеосвязь из женской тюрьмы Бронзефилд. Во время слушания у нее не было адвоката и она представляла себя самостоятельно.

«Поскольку меня никто не представляет, я готова сегодня заявить свою позицию, даже несмотря на то, что остаюсь без юридического представительства», — объяснила свою позицию обвиняемая.

Каррингтон отбросила обвинения в убийстве, а также не признала вину по второму пункту обвинения — умышленному причинению тяжких телесных повреждений охраннику Анушу Чиче.

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В то же время, суд пока не требовал от нее высказать позицию относительно третьего обвинения, касающегося управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с превышением допустимого уровня.

Отвечая на вопрос о юридическом представительстве, Каррингтон сказала: «Это моя жизнь. Это самое тяжелое решение, которое мне приходится принимать».

Судья Вайтхаус сообщил, что рассмотрение дела по сути в суде Олд-Бейли начнется 5 января. До этого времени обвиняемая будет оставаться под стражей. Также было принято решение доставить женщину в суд для следующего слушания, назначенного на конец этого месяца.

Детали смертельного наезда на инфлюэнсершу в Лондоне

По версии обвинения, в то утро Каррингтон приехала на Аргайл-стрит на автомобиле, после чего вышла из машины и вступила в конфликт с мужчиной.

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Впоследствии спор перерос в массовую ссору, у которой присоединились другие люди, из-за чего вмешаться пришлось работникам охраны.

Следствие утверждает, что после этого Каррингтон вернулась за руль, резко двинулась с места, выехала на тротуар и сбила Закшевскую.

Клаудия Закшевская

По материалам дела, автомобиль также наехал на находившегося на тротуаре охранника Ануша Чиче. Когда машина начала двигаться назад, Закшевская было видно под автомобилем — она лежала на земле без движения.

Около 5:00 на место происшествия прибыли медики и полицейские. По их словам, возле клуба собралась толпа громко кричавших людей; многие как раз покидали ночной клуб Inca.

Закшевская впоследствии умерла в больнице. Чиче, которому более 50 лет, получил травмы, что, как утверждает прокуратура, кардинально изменили его жизнь.

Следователи также сообщили, что после задержания анализ показал 61 микрограмм алкоголя на 100 мл во выдыхаемом Каррингтон воздухе, что превышает установленную законом норму.

У обвиняемой, известной в Instagram под ником RIELLEUK, более 365 тыс. подписчиков. В 2013 году она дошла до финала прямых эфиров шоу X Factor как участница группы Miss Dynamix.

В суде Каррингтон охарактеризовали как инфлюэнсершу в социальных сетях, регулярно посещающую Объединенные Арабские Эмираты.

Закшевская, которой было более 30 лет, также пользовалась популярностью в TikTok и Instagram, где она вела страницы под именем Klaudiaglam.

К слову, следствие в США обвиняет 18-летнего певца Дэвида Энтони Берка (D4vd) в жестоком убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, чьи расчлененные останки нашли в его Tesla. По версии прокуратуры, артист познакомился с жертвой, когда ей было 11 лет, а в апреле 2025 года зарезал ее, потому что девушка угрожала разоблачить их отношения и разрушить карьеру исполнителя.

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