Звездная слава Зеленского в США угасает: NYT о тревожных последствиях для Украины

NYT отмечает, что сейчас Зеленского в США встречают гораздо прохладнее, чем два года назад.

Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США менее двух лет назад, его встретили толпы людей, громкие овации и пакет помощи на сумму около 50 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению.

Его прием в четверг был гораздо скромнее и вызвал ряд скандалов. Об этом пишет издание The New York Times.

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По словам журналистов издания, Зеленского многие считают самым убедительным защитником Украины, одаренным способностью прорезать промедление Конгресса, призывая ускорить поставки оружия и другой помощи Киеву.

"Но по мере того, как война против России затягивается, его звездная сила в Вашингтоне заметно угасла, что может иметь ужасные последствия для будущей военной помощи США в Украине", – пишет NYT.

Когда имеющаяся военная помощь закончится, судьба Украины снова будет в значительной степени зависеть от желания Конгресса продолжать пополнять нашу военную казну.

В четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии, сначала ответив на вопросы двухпартийной группы из примерно 20 сенаторов, в том числе Чака Шумера, демократа из Нью-Йорка – лидера большинства, и Митча Макконнелла, республиканца из Кентукки, – лидера меньшинства. Затем он встретился с двухпартийной группой из около дюжины членов Палаты представителей, включая Гакима Джеффриса, лидера меньшинства.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Сената США / Фото: Сайт президента Украины

Визит Зеленского восприняли прохладно

Издание отмечает, что Зеленскому, который 25 сентября выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН, не удалось прибыть на Капитолийский холм после того, как обе палаты Конгресса объявили перерыв на время предвыборной кампании. Это стало причиной того, что мероприятия с участием украинского президента имели низкую посещаемость.

"Лидеры Конгресса не приложили усилия для того, чтобы привлечь внимание к его визиту: ни Шумер, ни Макконнелл не обратились к СМИ лично или по электронной почте, как это происходило во время предыдущих визитов Зеленского, равно как и Джеффрис", — пишет NYT. .

Многие республиканцы недовольны Зеленским

Почти каждый присутствовавший на заседаниях депутат ранее и неоднократно голосовал за решительную поддержку военной помощи Украине.

"Я считаю, что он – достойный восторг человек. Он, очевидно, продемонстрировал много мужества и лидерства в очень, очень тяжелые времена", – сказал о Зеленском сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса. "Воля украинского народа бороться и защищать свою страну – это то, что, я думаю, вдохновляет большинство из нас".

Однако, как утверждает NYT, в других кругах визит Зеленского встретили чуть ли не с гневом из-за того, что, по словам некоторых республиканцев, было проявлением приверженности украинского правительства демократам и администрации Байдена во время избирательного сезона.

В среду спикер Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, потребовал от Зеленского отозвать посла Украины Оксану Маркарову за организацию поездки на боеприпасный завод в Скрентоне, штат Пенсильвания.

В тот же день конгрессмен Джеймс Р. Комер, республиканец от Кентукки и глава Комитета по надзору, начал расследование того, злоупотребляла ли администрация Байдена государственными средствами, доставляя Зеленского на военном самолете для посещения завода.

Джонсон также ссылался на комментарии Зеленского, сделанные The New Yorker, в которых он назвал сенатора Джей Д. Венса, кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, "слишком радикальным".

"Поддержка прекращения войны России против Украины продолжает быть двухпартийной, но наши отношения... тщетно запятнаны, когда объектом нападений в СМИ являются кандидаты, занимающие первое место в президентских выборах от Республиканской партии", — написал Джонсон.

Эти эпизоды разочаровали некоторых сторонников Зеленского среди республиканцев, выразивших обеспокоенность тем, что украинский президент повлиял на американскую политику.

Последствия

Этот спор является напоминанием о вызовах, с которыми Зеленский может столкнуться в ближайшие месяцы, если республиканцы примут полный контроль над Конгрессом и если бывший президент Дональд Трамп, активно выступавший против вооружения Украины, выигрывает выборы.

В издании отметили, что во время встреч Зеленский старательно избегал обращения к законодателям о предоставлении какой-либо дополнительной помощи.

На вопрос журналистов, сможет ли он завершить войну с Россией, он ответил утвердительно: "Конечно. Мы должны".

Ранее мы рассказывали все детали громкого визита президента Зеленского в США.

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