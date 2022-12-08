Звезду американского баскетбола Бритни Грайнер освободили из российской тюрьмы

Американку, приговоренную к 9 годам лишения свободы по обвинению в перевозке картриджей для электронных сигарет, содержащих масло каннабиса, обменяли на российского торговца оружием.

В четверг, 8 декабря, американская баскетбольная звезда Бритни Грайнер была освобождена в результате обмена заключенными. Она покинула российскую тюрьму и сейчас летит в США.

Об этом сообщил президент Джо Байден в Twitter.

"Она в безопасности. Она в самолете. Она едет домой", — написал он.

Еще во время полета Байден и вице-президент Камала Харрис разговаривали с освобожденной спортсменкой по телефону из Овального кабинета. К разговору подключилась жена баскетболистки Шерелл.

Moments ago I Spoke to Brittney Griner.



She is safe.

Это на планете.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

Впоследствии, как сообщает CNN, Джо Байден обратился к нации из Белого дома по поводу освобождения Бритни Грайнер.

"После месяцев несправедливого заключения в России, содержания в невыносимых условиях, Бритни скоро вернется в объятия своих близких, и она должна была быть там все время", – сказал он.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года Федеральная таможенная служба России обвинила 31-летнюю спортсменку, прилетевшую в Москву из Нью-Йорка, в перевозке наркотиков. В частности, при осмотре ручной клади у нее были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащих масло каннабиса.

В Государственном департаменте США заявили, что американская баскетболистка была неправомерно задержана в России. Американские власти признали спортсменку заложницей и призвали РФ освободить ее из-под стражи.

Несмотря на вмешательство США, в России отказались освободить Грайнер. 25 октября Московский областной суд отклонил апелляцию ее адвокатов и признал законным приговор американской баскетболистке – 9 лет лишения свободы.

"Это день, для которого мы работали в течение длительного времени. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении. Это требовало кропотливых и напряженных переговоров", — отметил президент США, поблагодарив всех, кто участвовал в освобождении спортсменки, а также властям ОАЭ, где произошел обмен.

Министерство иностранных дел России заявило, что обменяло Гринер на российского гражданина Виктора Бута, бывшего торговца оружием.

Напомним, в Государственном департаменте США пришли к мнению, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России.

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