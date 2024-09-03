Звезду реалити, которая похудела более чем на 80 кг, арестовали в зоопарке: что произошло (фото)

В тюрьму попал и ее спутник.

Звезду британского реалити TLC 1000-lb Sisters – Эми Слейтон – арестовали.

Об этом пишет New York Post.

Сотрудники департамента шерифа округа Крокетт отреагировали на сообщения о том, что в сафари-парке Теннесси в Аламо одного из посетителей укусил верблюд.

Прибывшие на место сотрудники полиции "сразу почувствовали подозрительный запах, исходящий из автомобиля гостя".

Слейтон арестована и обвинена в незаконном хранении наркотиков, а также в двух случаях создания опасности для детей.

Неизвестно, какие именно наркотики у нее были.

Эми Слейтон / Фото: Crockett County Sheriff's Dept – Теннесси

По словам полицейских, в машине также находился Брайан Скотт Ловворн, которому предъявлены те же обвинения. Пару доставили в тюрьму округа Крокетт.

Брайан Скотт Ловворн / Фото: Crockett County Sheriff's Dept – Теннесси

Напомним, женщина, которую мужчина накачивал наркотиками и снимал, как незнакомцы насиловали ее, предстала перед судом. 72-летняя Жизель отказалась от анонимности.

Читайте также: