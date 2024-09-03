Звезду реалити, которая похудела более чем на 80 кг, арестовали в зоопарке: что произошло (фото)

В тюрьму попал и ее спутник.
Звезду британского реалити TLC 1000-lb Sisters – Эми Слейтон – арестовали.
Об этом пишет New York Post.
Сотрудники департамента шерифа округа Крокетт отреагировали на сообщения о том, что в сафари-парке Теннесси в Аламо одного из посетителей укусил верблюд.
Прибывшие на место сотрудники полиции "сразу почувствовали подозрительный запах, исходящий из автомобиля гостя".
Слейтон арестована и обвинена в незаконном хранении наркотиков, а также в двух случаях создания опасности для детей.
Неизвестно, какие именно наркотики у нее были.
По словам полицейских, в машине также находился Брайан Скотт Ловворн, которому предъявлены те же обвинения. Пару доставили в тюрьму округа Крокетт.
Напомним, женщина, которую мужчина накачивал наркотиками и снимал, как незнакомцы насиловали ее, предстала перед судом. 72-летняя Жизель отказалась от анонимности.
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