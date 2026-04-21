Звезду реалити-шоу нашли мертвым в канаве в Таиланде после странного поведения

Звезда реалити-шоу Джордан Райт

33-летнего участника популярных британских реалити-шоу The Only Way Is Essex (сокращенно TOWIE) и Ex On The Beach Джордана Райта обнаружили без признаков жизни в провинции Пхукет (Таиланд). Камеры видеонаблюдения зафиксировали странное поведение мужчины незадолго до трагедии.

Об этом пишет Daily Star.

Райта обнаружили «мертвым в дренажной канаве» в Таиланде. Об этом стало известно во время судебного разбирательства, тогда как обстоятельства его трагической гибели продолжают выясняться.

Во время слушаний сообщили, что 33-летнего британца нашли 14 марта в провинции Пхукет. Впоследствии его смерть официально подтвердили на заседании суда в Челмсфорде.

Координатор суда Мэттью Остин уточнил, что Райт «находился в Таиланде» и «был обнаружен в дренажной канаве» после того, как камеры видеонаблюдения зафиксировали его во время бега по улице.

По материалам следствия, тело обнаружили вблизи Bang Thao 2 Alley в подрайоне Чоенг Тале округа Таланг в провинции Пхукет. После этого тело репатриировали в Эссекс, где в больнице Базилдона провели вскрытие. В то же время причина смерти Райта пока не установлена — ожидаются результаты токсикологических исследований.

Старший коронер Эссекса Линкольн Брукс открыл производство и отложил рассмотрение дела до основного слушания, назначенного на 14 сентября.

«Выражаю глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким в связи с этой трагической утратой», — сказал коронер во время заседания.

Джордан Райт

Райт получил известность после участия в шоу ITV в 2018 году, а также благодаря появлению в программе MTV Ex On The Beach.

После известия о смерти друзья, родственники и поклонники продолжают чтить его память. В частности, под последним постом Райта в Instagram появилось много сообщений с соболезнованиями. Среди них — комментарий его коллеги по TOWIE Хлои Брокетт: «Покойся с миром, Джордан».

Сейчас следствие продолжается: правоохранители анализируют последние передвижения Райта, в частности записи камер видеонаблюдения, которые являются важной частью расследования.

Специалисты пытаются восстановить полную хронологию событий, предшествовавших моменту, когда его нашли в Таиланде.

После участия в реалити-шоу Райт получил значительную популярность, и новость о его смерти вызвала волну шока и грусти среди поклонников и коллег. Многие вспоминают звезду как яркую и харизматичную личность, а слова сочувствия и дальше распространяются в социальных сетях.

К слову, известная блогерша и фанатка пластических операций Мария Магдалина (Дениз Ивонн Джарвис Гонгора) погибла на Пхукете, выпав с девятого этажа отеля через несколько часов после заселения. Накануне 30-летняя женщина, которая потратила на изменение внешности более 500 тыс. долл., изменила никнейм в Instagram на MaryMagdaleneDied и опубликовала прощальную сцену из фильма «Шоу Трумана».