"Звонит мне в два ночи": Рубио пожаловался на "нечеловеческий" график работы Трампа

Марко Рубио и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп может позвонить подчиненным по делам в два часа ночи или даже в пять утра.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Тед Лью спросил Рубио, засыпал ли Дональд Трамп на важных встречах, намекая на видео в соцсетях, где видно, как президент США якобы задремал.

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«Это ложь. Я никогда не видел, чтобы он засыпал. Напротив, он (Трамп — Ред.) не спит, что является большой проблемой, потому что он звонит мне в два ночи, в пять утра. И, знаете ли, я люблю немного поспать», — ответил Рубио.

В ответ сенатор попросил включить видео, где Трамп спит во время речи Рубио.

Сам госсекретарь разозлился, увидев эти кадры.

«Я даже не знаю, как на это ответить, кроме как сказать вам, что это абсурд и чушь. Не верю, что мы на заседании Комитета по иностранным делам в важное время для Америки продолжаем врать», — сказал Рубио.

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Он заявил, в Штатах на самом деле был президент с когнитивными нарушениями, намекая на Байдена:

«Я уверяю вас, что это не тот президент, который спит или страдает от каких-то когнитивных нарушений… На самом деле он невероятно активен, во многих случаях гораздо активнее, чем окружающие его люди, намного моложе его. Это факты».

Рубио добавил, что Трамп работает без перерыва и спит очень мало. «Я разговариваю с ним в любое время дня и ночи. Он работает в нечеловеческом режиме», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, конгрессмен Билл Китинг раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио из-за того, что в своей вступительной речи тот не упомянул Украину среди международных приоритетов Вашингтона.

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