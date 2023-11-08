Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил увольнением подчиненным, чьи дети не знают чеченский язык.

Об этом передают российские пропагандистские издания.

"Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников начну увольнять из команды", — заявил "дон-дон".

Кадыров пожаловался на русификацию в Чечне: "В детских садах, в школах обучают русскому языку, и родители часто поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не говорит и не думает на чеченском языке, нет будущего".

Такое заявление "дон-дона" в Москве проигнорировали и решили не комментировать. Между тем, так называемые "Z-патриоты" возмутились такими высказываниями. Они жалуются, что "правовых оснований для таких увольнений нет" (как будто бы в вотчине Кадырова действует право), и намекают, что такую инициативу могут подхватить руководители других национальных республик в составе РФ, прекратив русификацию. Как следствие, это может привести к росту национального сознания коренных народов РФ и чревато распадом страны-агрессорки.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о формировании нового батальона своих головорезов. Название для своих боевиков он украл у чеченских добровольцев из ВСУ. Некоторые российские так называемые "военкоры" были возмущены решением Кадырова назвать батальон именем Шейха Мансура, ведь этот деятель посвятил свою жизнь борьбе против Российской империи.

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