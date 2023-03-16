"Звонок Путину" и "поза попугая": в отчете ООН описали пытки, которые применяли российские оккупанты

Во время вторжения в Украину Россия совершила широкий спектр военных преступлений, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 16 марта, отчете следственного органа, уполномоченного ООН, передает The Guardian.

Независимая международная следственная комиссия по Украине установила, что российские войска совершали "невыборочные и непропорциональные" нападения на Украину, прибегали к пыткам, убивали мирных жителей вне боевых действий и не принимали мер по защите украинского населения.

Комиссия назвала потенциальными преступлениями против человечности неоднократные нападения на украинскую инфраструктуру, оставившие сотни тысяч людей без тепла и электричества в самые холодные месяцы.

В докладе также описано "систематическое и широко распространенное" применение пыток во многих регионах под российской оккупацией, а также описаны подробности методов пыток, которые использовались в российских следственных изоляторах. В частности, жертв пытали электрическим током с помощью военного телефона — вид пыток, известный как "звонок Путину" или подвешивали к потолку в "позе попугая".

Отчет, основанный на более чем 500 интервью, а также спутниковых снимках и посещениях мест заключения и могил, поступил в тот момент, когда ожидается, что Международный уголовный суд (МКС) в Гааге будет добиваться ареста российских чиновников за принудительную депортацию детей из Украины и нацеливание на гражданскую инфраструктуру.

Авторы отчета также отметили небольшое количество очевидных нарушений со стороны украинских сил, в том числе одно, которое, по их словам, находится под уголовным расследованием украинских властей. Однако подавляющее большинство доклада сосредоточено на обвинениях против России.

Россия отрицает совершение зверств или нацеливание на гражданское население в Украине.

Напомним, ранее в администрации президента США пришли к выводу, что Россия совершила "преступления против человечности" в течение года своей войны против Украины.

Читайте также: