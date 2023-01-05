Звонят и спрашивают о беженцах: в Польше предупредили о новом коварстве россиян

У жителей Польши спрашивают о согласии принять беженцев из Украины.

Полякам стали поступать звонки якобы из Главного управления статистики страны с вопросами о согласии на дополнительное размещение у себя дома беженцев из Украины. Этот фейковый опрос и провокация, заявляют в Варшаве.

Об этом предупредил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

"Предупреждение о дезинформации. Выявляются попытки разжигания общественных настроений и враждебного отношения к украинцам. Распространяется ложь о телефонных звонках из Главного управления статистики, целью которого является опрос по размещению беженцев", — говорится в сообщении.

Станислав Жарин также отметил, что РФ продолжает информационную деятельность против Польши и пытается своими фейками ослабить чувство безопасности обществ в Польше, Украине и Западе.

"Российский аппарат влияния продолжает пытаться наносить ущерб отношениям PL-UA. Россия постоянно пытается сформировать у поляков убеждение, что помощь Украине нужно прекратить. Для этого Россия постоянно поносит украинцев (беженцев) и власть Украины", — написал он.

То, что это фейковый опрос и провокация, подтвердили также в ГУ статистики Польши.

"Главное управление статистики не проводит никаких опросов, в которых ставился бы вопрос о согласии на поселение кого-нибудь в квартиры, где проживают наши респонденты", — подчеркнули в ГУ статистики Польши.

Ранее уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявлял об очередном этапе информационной атаки РФ в Польше. Агрессор подстрекает польское общество против Украины и руководства РП.

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