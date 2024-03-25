"Звучит как приглашение": глава МИД Литвы призвал сбивать ракеты и дроны РФ над странами НАТО

Ландсбергис призвал послать России четкий сигнал, что если дроны и ракеты раз пересекут воздушное пространство НАТО, они будут сбиты.

Российские ракеты уже не в первый раз нарушают воздушное пространство Польши и если это случится еще раз, то их нужно сбивать.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в эфире американского телеканала Fox News.

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"Мы должны изменить нашу позицию, должны изменить то, как мы ведем себя. Нужно отправить (России. – Ред.) четкий месседж, что если это произойдет снова, ракеты или беспилотники будут сбиты", – сказал Ландсбергис.

Он напомнил, что уже несколько случаев нарушения воздушного пространства НАТО – в Румынии и Польше.

"Один раз – это ошибка, но если мы позволяем этому происходить, это звучит как приглашение", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Напомним, что утром 24 марта российская ракета во время массированной атаки РФ на Украину пересекла границу Польши. Это произошло вблизи поселка Осердув (Люблинское воеводство), ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Поэтому Польша поднимала в воздух истребители F-16, однако сбивать ракету не стала. Ракета вернулась в воздушное пространство Украины.

Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека прокомментировал, что польская авиация могла бы сбить цель при условии, что она залетела бы вглубь страны.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте с российской ракетой в Польше и аналогичных случаях, случавшихся за 2 года полномасштабной войны.