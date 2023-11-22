"Звук демократии в действии": женщина подает в суд, чтобы сигналам авто предоставили право на свободу слова

По мнению американки, сигнал автомобиля является выражением свободы слова, а не просто предупреждением для пешеходов и водителей.

Гражданка США Сьюзан Портер, осужденная в 2017 году за 17-кратный сигнал авто возле офиса депутата Даррелла Иссы, хочет внедрить изменения в Первую поправку, сохраняющую право на свободу слова. Речь идет об атомобельных сигналах, которые, по мнению Сьюзан, являются выражением позиции, а значит, должны быть защищены законом.

Об этом случае идет речь в Business Insider.

Американка требует признать автомобильный сигнал "звуком демократии в действии"

Шесть лет назад ее оштрафовали за использование сигнала автомобиля во время митинга.

2023 апелляционный суд оправдал женщину, но теперь она стремится защитить других водителей от возможных наказаний, связанных с правом сигналить на своей машине, говорят ее адвокаты.

Теперь Портер оспаривает один из законов Кодекса транспортных средств Калифорнии, согласно которому автомобильные гудки должны использоваться только в двух случаях: для "звукового предупреждения" других водителей и как сигнализация о краже.

Адвокаты калифорнийки в апелляции, поданной в Верховный суд, утверждают, что звуковые сигналы автомобиля должны быть защищены первой поправкой, сохраняющей право на свободу слова.

"Автомобильный сигнал – это звук демократии в действии", – отмечают они.

Отметим, что в США, например, в Нью-Йорке можно сигналить только в случае предупреждения об опасности. В мае 2022 депутат городского совета Нью-Йорка Эрик Боттчер подал законопроект, которым предлагает увеличить штрафы за чрезмерные сигналы вдвое — до двух тысяч долларов за первое нарушение.

Тем временем в Украине жительница Херсона прославилась в соцсетях тем, что "перевоспитывает" россиян, а когда раздражают – читает им молитвы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Поганяй в яму, моска*ку! Херсонская воспитательница-блогерка троллит россиян в сдержках

Напомним, русская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.

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