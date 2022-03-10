Звукозаписывающая компания Sony Music Group приостановила работу в России

В настоящее время работать в стране-агрессорке отказались около полутора сотен компаний.

Звукозаписывающая компания Sony Music Group приостановила свою деятельность в России.

Об этом в телеграмме сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Sony Music Group приостановила деятельность в России. Письма с призывом от МКИП достучались до получателя", — написал Ткаченко.

Напомним, работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикуют полный список.

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