Зять Пригожина пропал без вести на войне в Украине: прихвостень Путина впервые заговорил об этом

Зять известного российского продюсера Иосифа Пригожина Евгений пропал без вести на войне в Украине более года назад.

Об этом рассказала дочь Пригожина Даяна.

Сторонник Путина рассказал в комментариях пропагандистским СМИ, выразил свое удивление, при том, что более года назад его зять пропал. В то же время 27-летняя Даяна, жена Евгения, избегает каких-либо публичных упоминаний о своем муже. Пара поженилась в 2022 году, а через несколько месяцев после свадьбы мужа забрали на фронт из-за частичной мобилизации. В то время у них родился сын, которому на тот момент не было и месяца.

По словам Пригожина, военкомат не имел информации о новорожденном ребенке, и несмотря на необходимость предоставить документы для отсрочки, мужчину отправили на передовую. С тех пор зятя Пригожина не упоминали в публичном пространстве. Только в декабре 2024 года Даяна рассказала, что уже долго не имеет никакой информации о местонахождении мужа.

"Просто я пока не готов. У меня должны быть определенные встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару, тройку дней", — сказал Пригожин.

В то же время, дочь актера, что "новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше".

Напомним, Армен Саркисян, пострадавший при взрыве в московском ЖК, скончался в реанимации.

Читайте также: