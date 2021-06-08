Албания отменяет все ограничения для иностранных туристов

Украинцы смогут отдохнуть в этой балканской стране без лишних хлопот.

Албания отменяет все карантинные ограничения для туристов. С 1 июня всем иностранцам, которые прибывают в страну, не нужно сдавать тест на коронавирус. Сертификат вакцинации также необязателен.

Об этом сообщает Euractiv.

Кроме того, было отменено требование о 14-дневную самоизоляцию.

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Однако туристам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга.

На следующей неделе в стране откроются 29 центров тестирования на коронавирус. Отмечается, что за последний месяц в Албании сократилось количество новых заболеваний и смертей от COVID-19. В течение нескольких дней подряд не было ни одного летального случая.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал европейские страны, которые откроются этим летом для украинцев.

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