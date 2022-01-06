Англия существенно упростила процедуру пересечения границы для вакцинированных лиц: что изменилось

При пересечении границы полностью вакцинированные туристы больше не обязаны давать отрицательный результат ПЦР-тесту на коронавирус.

Англия отменяет обязательные ПЦР-тесты перед прибытием в страну для вакцинированных лиц. Также теперь не нужно будет проходить самоизоляцию после пересечения английской границы.

Об этом пишет The Independent.

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"С пятницы мы отменяем проверку перед вылетом. Мы также отменяем требование на самоизоляцию по прибытии", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Так, с 7 января при пересечении английской границы полностью вакцинированы (по меньшей мере 2 дозы прививок) туристы, а также несовершеннолетние лица больше не обязаны давать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген.

Кроме того, будет отменено решение об обязательном прохождении ПЦР-тестирования на второй день по прибытии. Как следствие – больше не придется самоизолироваться, ожидая результат теста, который обычно приходит на следующий день.

В настоящее время такое ослабление ограничений распространяется только на Англию, но, по всей вероятности, правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре поддержат это решение.

Кроме того, министр транспорта Грант Шаппс в своем Twitter написал, что эти меры уже не действенны, поскольку новый самый заразный штамм коронавируса Омикрон "является доминирующим и широко распространен в Великобритании".

Тем не менее, для невакцинированных туристов правила останутся неизменными. Они по-прежнему должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест перед отъездом в страну, проходить самоизоляцию в течение 10 дней после прибытия, а также сдавать ПЦР-тест на второй и восьмой дни самоизоляции.

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Напомним, ранее правительство Израиль изменило правила въезда для иностранцев. С 9 января въезд на территорию страны разрешен для вакцинированных лиц, а также тех, кто уже переболел коронавирусом.

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