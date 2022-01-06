Англия существенно упростила процедуру пересечения границы для вакцинированных лиц: что изменилось

При пересечении границы полностью вакцинированные туристы больше не обязаны давать отрицательный результат ПЦР-тесту на коронавирус.
Англия отменяет обязательные ПЦР-тесты перед прибытием в страну для вакцинированных лиц. Также теперь не нужно будет проходить самоизоляцию после пересечения английской границы.
Об этом пишет The Independent.
"С пятницы мы отменяем проверку перед вылетом. Мы также отменяем требование на самоизоляцию по прибытии", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Так, с 7 января при пересечении английской границы полностью вакцинированы (по меньшей мере 2 дозы прививок) туристы, а также несовершеннолетние лица больше не обязаны давать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген.
Кроме того, будет отменено решение об обязательном прохождении ПЦР-тестирования на второй день по прибытии. Как следствие – больше не придется самоизолироваться, ожидая результат теста, который обычно приходит на следующий день.
В настоящее время такое ослабление ограничений распространяется только на Англию, но, по всей вероятности, правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре поддержат это решение.
Кроме того, министр транспорта Грант Шаппс в своем Twitter написал, что эти меры уже не действенны, поскольку новый самый заразный штамм коронавируса Омикрон "является доминирующим и широко распространен в Великобритании".
Тем не менее, для невакцинированных туристов правила останутся неизменными. Они по-прежнему должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест перед отъездом в страну, проходить самоизоляцию в течение 10 дней после прибытия, а также сдавать ПЦР-тест на второй и восьмой дни самоизоляции.
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Напомним, ранее правительство Израиль изменило правила въезда для иностранцев. С 9 января въезд на территорию страны разрешен для вакцинированных лиц, а также тех, кто уже переболел коронавирусом.
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