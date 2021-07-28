Авиакомпания "МАУ" возобновляет полеты из Киева в Ниццу: какие цены на билеты

Авиакомпания "МАУ" возобновляет полеты из Киева в Ниццу: какие цены на билеты

Полет длится немного больше трех часов.

Авиакомпания "Международные авиалинии" (МАУ) снова будет осуществлять авиаперелеты из Киева во французскую Ниццу. Билеты уже доступны для бронирования.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Согласно расписанию, рейсы Киев-Ницца (PS136) будут осуществляться по вторникам и воскресеньям. Цена билета эконом-класса стартует от 3, 750 грн. В дальнейшем же стоимость значительно выше — до более 5 тысяч гривен.

Бизнес-класс стоит еще дороже: цена от более 25 тысяч грн. Продолжительность этого рейса не более трех часов.

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Согласно расписанию, рейс "Киев — Ницца" будет курсировать по следующему графику: 9:30 — 11:35; а "Ницца — Киев" — 12:35 — 16:30.

Вылет осуществляется из международного аэропорта "Борисполь", прибытие в аэропорт "Лазурный Берег" города Ницца.

Есть также и другие рейсы, но их цена значительно выше, а сам полет длится дольше и имеет остановки.

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Напомним, по состоянию на 28 июля украинцы могут поехать на отдых уже в более сотню стран.

Ранее сообщалось, что коронавирус и карантин не воспрепятствовали украинцам путешествовать по миру. В пунктах пропуска на государственной границе Украины пограничники фиксируют существенное увеличение количества поездок соотечественников в некоторые страны. В лидерах с начала 2021 года — Польша.

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