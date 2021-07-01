Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев: условия въезда

И Австрия, и Нидерланды позволяют въезд привитым индийской вакциной Covishield и китайской Sinovac.
Австрия и Нидерланды возобновила безвизовых для Украинской, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Тwitter.
Въезд без карантина позволят владельцам COVID-сертификата о полной вакцинации, если вторая доза, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.
Австрия и Нидерланды признают такие вакцины:
- Comirnaty от BioNtech/Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India;
- Johnson & Johnson;
- Moderna;
- Sinopharm;
- Sinovac.
Для невакцинированных лиц предусмотрен въезд с регистрацией и карантином.
После въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.
Напомним, что в ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты.
Ранее сообщалось, как выглядят COVID-сертификаты, которые ввели в Украине, и признает ли их Европа и мир.