Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев: условия въезда

Австрия и Нидерланды открыли границы для украинцев: условия въезда

И Австрия, и Нидерланды позволяют въезд привитым индийской вакциной Covishield и китайской Sinovac.

Австрия и Нидерланды возобновила безвизовых для Украинской, которые получили две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Тwitter.

Въезд без карантина позволят владельцам COVID-сертификата о полной вакцинации, если вторая доза, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда.

Австрия и Нидерланды признают такие вакцины:

Comirnaty от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

Для невакцинированных лиц предусмотрен въезд с регистрацией и карантином.

После въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.

Напомним, что в ЕС начали действовать цифровые COVID-сертификаты.

Ранее сообщалось, как выглядят COVID-сертификаты, которые ввели в Украине, и признает ли их Европа и мир.

Эксперимент ТСН: как все было и действительно ли привитые украинцы могут путешествовать в ЕС

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку