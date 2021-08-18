Австрия из-за активизации коронавируса ужесточает требования для въезда: что изменилось

Въезжать в Австрию без ПЦР-теста можно будет только в случае полной вакцинации против COVID-19.

Австрия из-за стремительного роста заражений COVID-19 усиливает требования въезда для вакцинированных от коронавируса. С 18 августа туристам с одной дозой вакцины нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом говорится в соответствующем указе.

Уточняется, что те, кто привиты дводозовой вакциной, смогут въехать в Австрию без предъявления негативного теста на коронавирус только после получения второй дозы. Исключение — препарат Johnson & Johnson.

Те граждане, которые получили первую прививку от коронавируса, должны будут на въезде показать отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антиген. Лицам со свидетельством о прививках или отрицательным тестом на коронавирус или доказательством перенесенной болезни регистрироваться на правительственном портале больше не нужно.

С выходных такие же требования о вакцинации применяются к людям во время посещения австрийских ресторанов, гостиниц и общественных мероприятий.

Напомним, летние отпуска в разгаре и все больше европейских стран начинают восстанавливать туризм и открывают свои границы для иностранцев, в том числе и украинцев. Но из-за пандемии государства готовы пускать к себе граждан других стран при условии соблюдения определенных карантинных условиях — ПЦР-теста или вакцинации или должны быть выполнены два условия. В то же время другие государства открыли границы и не выдвигают дополнительные требования.

Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях, читайте в материале.

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