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Авто, автобус или микроавтобус: что выбрать для быстрого пересечения границы с Польшей
Летом очереди на границе с Польшей могут задержать путешественников на часы или даже на всю ночь. Рассказываем, какой транспорт поможет быстрее пройти пограничный контроль.
Летом традиционно на границах с Польшей стоят большие очереди, ведь украинцы едут на отдых. Простоять можно как час, так и всю ночь. Такой рост пассажиропотока заставляет путешественников более тщательно выбирать способ передвижения. Как быстрее пересечь границу: автобусом, микроавтобусом или автомобилем?
Больше об этом рассказали InPoland.
Как быстрее пересечь границу: какой транспорт быстрее пропускают
Время ожидания на пропускных пунктах сейчас напрямую зависит от выбранного вида транспорта, а также специфики таможенного и пограничного контроля для каждой категории.
В большинстве случаев быстрее всего пограничный контроль с Польшей проходят те, кто едет легковыми автомобилями — меньшее количество людей в салоне существенно ускоряет проверку документов.
Кроме того, водители легковых автомобилей могут оперативно изменить маршрут и выбрать наименее загруженный пункт пропуска.
Впрочем, во время пиковых нагрузок на ключевых КПП, таких как «Краковец — Корчёва», «Шегини — Медика» или «Рава-Русская — Хребенное», очереди легковушек тоже становятся немалыми.
Пассажирам международных автобусов приходится задерживаться из-за массовой проверки документов и дополнительных осмотров, хотя для этого транспорта часто выделяют отдельные полосы движения.
Микроавтобусы же находятся в промежуточном положении: количество пассажиров у них меньше, чем в больших автобусах, но правила контроля применяются аналогичные.
Меньше пробок на границе фиксируют в ночное время и посреди недели. Перед праздниками и выходными время ожидания стремительно растет, поэтому перед дорогой специалисты советуют проверять текущую загруженность пунктов пропуска.
Как пересечь границу без очередей
Напомним, украинцам, которые планируют летние поездки за границу, стоит готовиться к возможным очередям на пропускных пунктах, ведь только в течение июня количество выезжающих выросло на 200 тысяч человек.
Смена динамики в сторону увеличения въезда в Украину ожидается уже в августе, когда граждане будут массово возвращаться из отпусков.
Чтобы обойти очереди, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко советует выбирать для пересечения границы утренние часы в будние дни.
По его словам, в субботу и воскресенье пассажиропоток растет в разы, поэтому по возможности поездок в выходные лучше избегать.