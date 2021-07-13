Без "дамы и господа": авиакомпания Lufthansa меняет приветствия на своих рейсах

Без "дамы и господа": авиакомпания Lufthansa меняет приветствия на своих рейсах

Устойчивое приветствие на рейсах заменят на гендерно-нейтральное.

Авиакомпания Lufthansa намерена отказаться от привычного приветствия "дамы и господа" на борту своих рейсов. Крупнейшая европейская авиакомпания перейдет к гендерно-нейтральной форме приветствия.

Об этом пишут немецкие СМИ.

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Вместо привычного приветствия Lufthansa и авиакомпании Swiss, Austrian Airlines и Eurowings, которые входят с ней в одну группу, будут использовать гендерно-нейтральный язык.

Как отметили в пресс-службе компании, решение нацелено на то, чтобы все пассажиры чувствовали себя удобно. Пассажиров теперь, например, будут приветствовать словами "Доброе утро" или будут обращаться к ним "Дорогие гости".

Переход на новые приветствия займет некоторое время, сообщили представители авиакомпании. В Lufthansa также отметили, что гендерно-нейтральный язык будет использоваться не только в отношении пассажиров, но и во время общения внутри компании.

"Для нас важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении. В зависимости от времени суток есть разные варианты, например, "Уважаемые гости" или "Доброе утро/день/вечер" или "Добро пожаловать на борт". Капитан решит, какое обращение будет правильным", — цитирует Bild представителя Lufthansa.

Напомним, в Испании учителя мужского пола пришли в школу в юбках. Таким образом педагоги протестовали против исключения из учебного заведения 15-летнего школьника.

Как сообщалось, сборная Бразилии по футболу сообщила о уравнение выплат мужским и женским национальным командам.

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