Бортпроводница назвала фатальные ошибки пассажиров в самолете: как их избежать

Ошибки пассажиров в самолете / © Unsplash

Реклама

Время от времени нам приходится путешествовать на самолете по работе или на отдых. Там стоит вести себя очень осторожно, ведь любое ваше странное поведение может спровоцировать проблемы.

Стюардесса рассказала, какие серьезные ошибки совершают пассажиры в самолетах. Об этом пишет Business Insider.

Какие ошибки допускают пассажиры самолетов: список от стюардессы

Бывшая бортпроводница поделилась, как сделать свое путешествие менее стрессовым и более комфортным. Многие пассажиры допускают ошибки, которые делают их полет изнурительным. А это портит впечатление от всего путешествия.

Реклама

Бортпроводница поделилась, что за годы работы она путешествовала на всех местах в самолете и попробовала все лайфхаки, которые могут облегчить полет.

Самая первая ошибка, которую допускают пассажиры — ходят по самолету без носков и обуви, чтобы размять ноги. Так часто поступают пассажиры бизнес-класса. Однако ковры в самолетах чистят не столь тщательно, как нужно. Есть высокие риски запачкать стопы, а в туалетной кабинке наступить совсем не на воду.

Если вам хочется снять обувь в самолете, лучше берите с собой тапочки.

Еще одна распространенная ошибка — неудобная и громоздкая подушка для полета. Обычно люди покупают себе подушку для путешествия и не проверяют, удобна ли она. Перед поездкой не забудьте это сделать.

Реклама

Не экспериментируйте со снотворными препаратами в самолете. Используйте только те препараты, действие которых вы хорошо знаете, или те, которые вам посоветовал врач. Некоторые снотворные препараты могут привести к головокружению и другим побочным эффектам, которые в самолете окажутся неудобными.

В долгих полетах пассажирам предлагают посмотреть фильмы. Однако если смотреть фильмы на протяжении всего полета, у вас может ухудшиться восприятие часовых поясов на следующий день. Не забудьте расслабиться и поспать во время такого полета.

После перелетов мы часто можем ощущать головные боли и обезвоженность. Это тоже распространенная ошибка. Во время авиаперелета нужно пить много воды.

В самолетах часто бывает очень холодно или жарко. Нередко люди забывают о правильной одежде, а затем «умирают» от жары или холода. Берите с собой дополнительную кофту, которую можно в случае чего снять или одеть. Так вы не замерзнете во время путешествия.

Реклама

А еще не стоит упускать возможность зарядить свой телефон. Если в самолете есть свободная розетка, обязательно воспользуйтесь ею. Перед посадкой нередко случается так, что розетки перестают работать, так что вы можете оказаться в чужой стране с разряженным телефоном.

Всегда берите что-то с собой в самолет — наушники, книгу или другое развлечение. В самолетах не всегда работают телевизоры в сиденьях, на которых можно посмотреть фильмы.

Одна из самых распространенных ошибок в самолете — употребление чрезмерного количества алкоголя. Да, возможно, кому-то это упрощает перелет, но из-за снижения уровня кислорода в крови во время полета влияние алкоголя может ощущаться гораздо сильнее.

Не забывайте брать в салон самолета с собой беруши и увлажняющий крем для рук. Это значительно повысит комфорт вашего путешествия. Также можно взять бальзам для губ, маску для лица, расческу и термальную воду.

Реклама

На время полета следует отказаться от продуктов, вызывающих усиленное газообразование. Некоторая еда в самолете сильно обработана, поэтому люди наедаются перед полетом. Лучше отказаться от газированных напитков и продуктов, которые могут вызвать метеоризм, чтобы вы не страдали от вздутия живота на протяжении всей дороги.

В самолетах запретили пользоваться павербанками

Напомним, правительство Японии решило сделать перелеты более безопасными, но из-за этого пассажирам придется пожертвовать комфортом. Министерство транспорта предупредило все авиакомпании: с апреля 2026 года пользоваться павербанками на борту самолетов строго запрещено.

Причиной стали случаи самовозгорания аккумуляторов во время полетов из-за перегрева, заводского брака или низкого давления в салоне. Теперь во время рейсов из Японии нельзя заряжать гаджеты от павербанков, а сами устройства запрещено подключать к встроенным розеткам.

Брать повербанк в путешествие все еще можно, но только в ручную кладь. Япония не единственная в таких ограничениях: аналогичные запреты уже ввели компании Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines и другие.

Реклама

Новости партнеров