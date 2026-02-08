- Дата публикации
-
- Категория
- Туризм
- Количество просмотров
- 790
- Время на прочтение
- 2 мин
Бутылки за деньги и вода из крана: украинка поделилась, к чему пришлось привыкать в Норвегии
Украинка, живущая в Норвегии, рассказала, какие бытовые привычки изменились после переезда: питьевая вода из-под крана, сортировка мусора, депозит за бутылки и жизнь в частном доме.
Украинка, переехавшая в Норвегию, поделилась неожиданными бытовыми изменениями, к которым ей пришлось привыкнуть за границей. Некоторые вещи она никогда не делала в Украине, но в новой стране они стали частью ежедневной рутины.
Об этом @iamhelenmazur рассказала в TikTok.
По словам девушки, первой привычкой стало употребление воды из-под крана. В Норвегии она считается безопасной и пригодной для питья, а бутилированную воду обычно покупают только туристы и стоит она недешево. В то же время местные власти предостерегают не пить воду, протекающую через пастбища или стекающую с ледников.
Еще одна новая практика – сдача пластиковых и жестяных бутылок. В Норвегии действует депозитная система: при покупке напитка платится за тару, а после сдачи бутылок деньги возвращают. Это мотивирует жителей не выбрасывать упаковку.
Также украинка призналась, что начала регулярно сортировать мусор. В стране это обычная норма, а за нарушение правил предусмотрены штрафы.
На образ жизни повлияло и то, что она проживает в частном доме, а не в квартире. Теперь зимой приходится самостоятельно чистить снег и отапливать дом дровами.
"Хожу в спортзал, потому что больше здесь особенно нечем заняться", - в шутку рассказала девушка.
Кроме того, она нашла для себя способ не терять связь с родным языком — берет книги на украинском языке в местной библиотеке, ведь доставка из Украины обходится дорого.
Напомним, ранее украинка поделилась впечатлениями об Албании, назвав ее самой дешевой и красивой страной Европы с ценами, "как в Украине".